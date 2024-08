Russland erlaubt Krypto-Zahlungen; M2 ermöglicht Krypto-Handel in den VAE

Die russischen Gesetzgeber haben die Regeln für das Krypto-Mining verschärft, aber die Nutzung von Kryptowährungen für grenzüberschreitende Überweisungen erlaubt, was es den Nutzern erleichtert, westlichen Sanktionen zu entkommen. Als Reaktion auf Russlands umfassenden militärischen Angriff auf die Ukraine haben Teile des globalen Finanznetzwerks das Land abgeschnitten, was den Handel im Ausland erschwert.

Mit diesem Gesetz plant die russische Zentralbank, ein Testprogramm zu starten, um die Möglichkeit der Annahme von Krypto für grenzüberschreitende Zahlungen zu erkunden. Moskau strebt an, den Kauf von eingeschränkten Produkten auf dem globalen Markt zu erleichtern, indem Krypto-Transaktionen erlaubt werden, die für westliche Gesetzgeber schwieriger zu überwachen sind.

Die Entscheidung erhielt gemischte Reaktionen unter Krypto-Nutzern, von denen viele sowohl Besorgnis als auch Unterstützung äußerten. Andere Länder wie die Vereinigten Staaten haben angedroht, Sanktionen gegen Banken in Ländern wie den VAE, der Türkei und China zu verhängen, wenn diese Moskau bei der Beschaffung verbotener Militärprodukte unterstützen.

Das Weiße Haus warnte auch Länder, die planen, mit russischen Unternehmen zu handeln, die sanktioniert wurden. Mitglieder des Kongresses in der Staatsduma, der unteren Kammer des russischen Parlaments, stimmten dafür, das Gesetz in seiner zweiten und dritten Lesung zu genehmigen.

Nachdem es die untere Föderationskammer passiert hat, wird das Gesetz zur Unterzeichnung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin weitergeleitet. Auch von den Maßnahmen betroffen sind strengere Vorschriften für das inländische Bitcoin (BTC)-Mining.

Trotz Putins Bedenken hinsichtlich der enormen Energiemengen, die für das Mining erforderlich sind, bleibt Russland einer der führenden Krypto-Miner der Welt. Die russische Regierung wird nur Unternehmen auf einer bestimmten Liste erlauben, im großen Maßstab zu minen.

Die Unternehmen werden auch verpflichtet sein, Transaktionsdaten an verschiedene Gruppen zu melden. Sollte das Mining in bestimmten Regionen das Stromnetz vollständig überlasten, könnte Moskau es untersagen.

M2 ermöglicht es den Einwohnern der VAE, BTC über Bankkonten zu handeln.

M2, eine bekannte Krypto-Börse, hat angekündigt, dass Benutzer in den VAE bald ihre Bankkonten nutzen können, um Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) zu kaufen und zu verkaufen. Der digitale Vermögensverwalter Cointelegraph gab bekannt, dass die neue Integration es den Bürgern der VAE ermöglicht, ihre Dirhams sofort in BTC und ETH umzuwandeln.

Die Spotmärkte auf M2 erlauben es den Nutzern, Coins gegen Fiat-Währungen wie Dirhams zu handeln. Das M2-Team glaubt, dass die neue Integration es den Nutzern ermöglicht, sich „schnell an Marktveränderungen anzupassen“, wodurch die Umwandlung ihrer lokalen Währung in Krypto ermöglicht wird. Das Team ist außerdem der Ansicht, dass dies ein großer Schritt ist, um virtuelle Vermögenswerte in der Region zugänglicher zu machen.

Stefan Kimmel, CEO von M2, erklärte, dass die Integration auch alltäglichen Anlegern zugutekommen könnte. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die nicht „vollständig in die Feinheiten des Handelsmarktes eingetaucht“ sind.

„Aufgrund höherer Vertrautheit und einiger der höchsten Handelsvolumina auf dem Markt sind BTC und ETH tendenziell die bevorzugten virtuellen Vermögenswerte für Anfänger, die in diesem Bereich aktiv werden möchten“, fügte Kimmel hinzu.

Der CEO erwähnte auch, dass die Regierung der VAE, die er als eines der „strengsten regulatorischen Rahmenwerke der Welt“ bezeichnete, die Sicherheit der Verbraucher an erste Stelle setzt. Im Jahr 2023 verabschiedeten die VAE eine neue Bundesregelung zum Schutz der Verbraucher und zur Verhinderung von Betrugsversuchen durch Gruppen wie FTX im Land. Die Regierung wird auch Personen, die gegen die Regeln verstoßen, mit bis zu 10 Millionen AED (2,7 Millionen USD) bußen.

Mit Ländern wie den VAE, die Krypto akzeptieren und sich bemühen, klare Vorschriften zu schaffen, hoffen Krypto-Anleger auf eine bessere Zukunft. Sie glauben, dass andere Länder folgen werden, was die ersten Schritte zur immensem Macht von Krypto weltweit markiert.