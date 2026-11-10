Ryanair ändert ab heute Gepäckregeln: Neue 60-Minuten-Frist gilt

Wer mit Ryanair fliegt, muss ab heute eine neue Frist beachten. Für Passagiere mit Aufgabegepäck schließt der Schalter künftig 20 Minuten früher als bisher.

Seit Dienstag, 10. November 2026, gelten bei Ryanair neue Fristen für die Gepäckaufgabe und den Check-in am Flughafen. Die entsprechenden Schalter schließen künftig bereits 60 Minuten vor der planmäßigen Abflugzeit, bislang waren es 40 Minuten. Die Änderung gilt im gesamten Streckennetz der Fluggesellschaft, also auch bei Flügen ab Österreich.

Wer mit einem aufzugebenden Koffer reist, muss diesen spätestens eine Stunde vor dem geplanten Abflug abgegeben haben. Dabei zählt die planmäßige Startzeit und nicht eine mögliche Verspätung. Wer die Frist versäumt, riskiert, dass sein Gepäck nicht mehr angenommen wird. Ist zudem der erforderliche Check-in nicht rechtzeitig abgeschlossen, kann Ryanair laut Beförderungsbedingungen die Mitnahme ohne Rückerstattung verweigern.

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Mit der früheren Schließung will Ryanair erreichen, dass Fluggäste mit Aufgabegepäck mehr Zeit für Sicherheitskontrollen, Passkontrollen und den Weg zum Gate haben. Für Reisende ohne Aufgabegepäck ändert sich dagegen nichts: Sie können weiterhin vorab online einchecken und direkt zur Sicherheitskontrolle gehen. Laut Ryanair betrifft die neue Frist rund 20 Prozent der Passagiere.

Längere Wege

Für Reisende heißt das, ihre Ankunft am Flughafen entsprechend anzupassen. Zwischen Gepäckabgabe und Gate liegen mitunter weite Wege. Auch vor der Sicherheitskontrolle kann es zu Wartezeiten kommen, vor allem in den Ferien und zu stark nachgefragten Reisezeiten.

Wer zusätzlich zur Passkontrolle muss, büßt weitere Minuten ein. Im schlimmsten Fall erreicht er das Gate nicht rechtzeitig.

Fristen prüfen

Eine einheitliche Frist für die Gepäckaufgabe existiert in der Luftfahrt nicht. Empfohlen wird daher, die Vorgaben für den jeweiligen Flug schon vor der Reise zu prüfen.

Die nötigen Angaben stehen in der Buchungsbestätigung, auf der Bordkarte sowie in der App oder auf der Website der Fluggesellschaft.