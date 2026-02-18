Ryanair erobert Kroatien: 850 Flüge pro Woche geplant!

Der irische Billigflieger setzt auf massive Expansion in Kroatien. Mit 118 Strecken und 850 wöchentlichen Flügen will Ryanair den Tourismus auch außerhalb der Hochsaison beleben.

Massive Expansion

Der irische Billigflieger Ryanair setzt verstärkt auf den kroatischen Markt und präsentierte in Zagreb seinen bisher umfangreichsten Sommerflugplan für das Land. Ab 2026 wird die Airline von sieben kroatischen Flughäfen insgesamt 118 Strecken mit 850 wöchentlichen Flügen bedienen. Das Streckennetz wird um zwei neue Verbindungen erweitert – Dubrovnik erhält direkte Anbindungen nach Danzig und Budapest.

„Wir bieten in Kroatien mit neun stationierten Flugzeugen und 118 Strecken rund 4,3 Millionen Sitzplätze an – ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr“, erklärte Jason McGuinness, Chief Commercial Officer von Ryanair, bei der Präsentation. „Zum Vergleich: Vor der Corona-Pandemie hatten wir hier lediglich 40 Strecken.“ Der Manager betonte zudem, dass Ryanair europaweit 96 Basen an fast 230 Flughäfen in 40 Ländern unterhält.

In Kroatien befinden sich drei Basen mit je drei Flugzeugen – in Zagreb, Dubrovnik und Zadar – wodurch landesweit etwa 3.500 Arbeitsplätze gesichert werden. Die Airline bedient in Kroatien alle größeren Flughäfen mit Ausnahme von Brač und Mali Lošinj.

Europäische Marktführerschaft

McGuinness bezeichnete sein Unternehmen als „die größte Fluggesellschaft in Kroatien, die ganzjährige Verbindungen sicherstellt“. Auch europaweit nimmt Ryanair nach eigenen Angaben die Spitzenposition ein und plant, im laufenden Jahr 208 Millionen Passagiere zu befördern – vier Prozent mehr als im Vorjahr.

Für die kommenden Jahre rechnet der Billigflieger mit weiterem Wachstum, nicht zuletzt aufgrund von Bestellungen für rund 300 neue Flugzeuge, deren Auslieferung ab 2027 beginnen soll. „Unser Ziel ist es, bis 2034 jährlich 300 Millionen Passagiere zu befördern, mit einem Streckennetz, das in Europa seinesgleichen sucht.

Unsere Kostenstruktur liegt deutlich unter der Konkurrenz, und dieser Abstand wächst weiter. Das ermöglicht uns, besonders außerhalb der Hochsaison attraktive Preise anzubieten – gerade in der Vor- und Nachsaison sowie im Winter in Kroatien“, kündigte der CCO an.

Regionale Expansion

Für den Flughafen Zagreb liegt der Schwerpunkt im Sommer 2026 auf der Erhöhung der Frequenzen bestehender Verbindungen. So wird die Strecke nach London-Stansted mit zwölf wöchentlichen Flügen fast doppelt so häufig bedient wie bisher.

In Dubrovnik hat sich das Angebot seit Eröffnung der dortigen Basis rasant entwickelt. „Vor zwei Jahren hatten wir dort nur zwei Strecken, jetzt sind es bereits 24“, erläuterte McGuinness. Ab dem kommenden Sommer kommen die neuen Verbindungen nach Budapest und Danzig hinzu.

Besonders bedeutsam für Dubrovnik sei die Kapazitätssteigerung um fast 30 Prozent sowie die Ausweitung auf Winterflüge. „Wir streben bei jedem Flughafen an, das Angebot ganzjährig auszubauen – also auch außerhalb der Hauptsaison. Diesen Ansatz verfolgen wir konsequent in Kroatien“, betonte der Manager.

Mit Blick auf die Balkan- und mitteleuropäische Region verwies McGuinness auf den intensiven Wettbewerb zwischen den Ländern und ihren vergleichsweise kleinen Flughäfen. Als Beispiel nannte er Albanien, wo Ryanair im kommenden Sommer eine Basis mit vier Flugzeugen am Flughafen Tirana eröffnen und 30 bis 40 Strecken einführen will.

An die kroatische Regierung appellierte er, die Wettbewerbsfähigkeit des Landes für Fluggesellschaften zu sichern: „Niedrige Zugangskosten zu Flughäfen bedeuten mehr Verkehr, mehr Tourismus und letztlich mehr Arbeitsplätze.“