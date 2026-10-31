Salztorbrücke gesperrt: Für Autos ist ab diesem Tag im November Schluss

Für Autofahrer fällt in Wien bald eine gewohnte Verbindung über den Donaukanal weg. Die Salztorbrücke wird ab 10. November für Pkw und Lkw gesperrt. Der Citybus 2A darf vorerst weiterfahren; der eigentliche Neubau beginnt erst Jahre später.

Wer zwischen Leopoldstadt und Innenstadt unterwegs ist, sollte seine Route rechtzeitig prüfen. Ab Dienstag, 10. November 2026, können Autos und Lastwagen nicht mehr über die Salztorbrücke fahren. Die Verbindung im Bereich Hollandstraße und Salztorgasse wird vorsorglich gesperrt. Für Wege zur Arbeit, Lieferungen oder Termine auf der anderen Kanalseite bedeutet das: Eine bisher selbstverständliche Querung fällt aus.

Welche Umleitung für deine Richtung gilt

Der Verkehr wird über andere Donaukanalbrücken geführt. In Richtung erster Bezirk ist die Roßauer Brücke als Umleitung vorgesehen. In Richtung zweiter Bezirk führen die Ausweichverbindungen über die Marienbrücke und die Augartenbrücke.

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Welche Route für deine Fahrt passt, hängt deshalb auch von der Fahrtrichtung und dem konkreten Ziel ab. Einfach irgendeine der benachbarten Brücken anzusteuern, muss nicht der sinnvollste Weg sein.

Der ÖAMTC rechnet auf den umliegenden Brücken mit Verzögerungen. Eine verlässliche zusätzliche Fahrzeit lässt sich daraus nicht für jede Strecke ableiten. Gerade für zeitgebundene Termine lohnt sich vor der Abfahrt ein Blick auf die aktuelle Verkehrslage.

Die Größenordnung ist erheblich: Laut den veröffentlichten Angaben nutzen derzeit rund 12.000 Fahrzeuge täglich die Salztorbrücke. Dazu kommen ungefähr 3.000 Radfahrende und 6.100 Menschen zu Fuß. Die Zahlen beschreiben das Verkehrsaufkommen; sie sind keine Zählung unterschiedlicher Personen.

Zu Fuß und mit dem Rad bleibt die Querung möglich

Die angekündigte Maßnahme ist keine vollständige Sperre der Brücke. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende dürfen sie vorerst weiter nutzen. Auch die Citybus-Linie 2A bleibt zugelassen.

Wer den Donaukanal zu Fuß oder mit dem Fahrrad überquert, muss wegen dieser ersten Sperrphase also nicht automatisch einen Umweg nehmen. Die Einschränkungen unterscheiden sich deutlich nach Verkehrsmittel.

Das gilt allerdings für die jetzt angekündigte Nutzung der bestehenden Brücke. Für spätere Abbruch- und Bauphasen können andere Regelungen notwendig werden.

Warum ein Bus erlaubt bleibt

Dass Autos ausgeschlossen werden, während ein Bus weiterfahren darf, wirkt zunächst widersprüchlich. Entscheidend ist jedoch die Belastung, die nach den Untersuchungen noch zugelassen werden kann.

Nach Angaben der Stadt liegt die Belastung durch Fußverkehr, Fahrräder und den Citybus deutlich unter der anhand eines Belastungstests bewerteten Grenze. Der spezielle Citybus spielt demnach aufgrund seines geringen Gewichts und der begrenzten Fahrten derzeit keine wesentliche Rolle.

Die Ausnahme gilt für den 2A. Daraus lässt sich keine Erlaubnis für andere Busse oder private Fahrzeuge mit vergleichbarem Gewicht ableiten. Maßgeblich bleiben die Verkehrsregelung und die Beschilderung vor Ort.

Die Brücke steht unter laufender Beobachtung

Die 1961 eröffnete, 91 Meter lange Spannbetonbrücke wird seit Jahren untersucht. Nach dem Einsturz der ähnlich konstruierten Carolabrücke in Dresden 2024 wurden die Kontrollen intensiviert.

Sensoren überwachen unter anderem Risse, Neigungen und Schallemissionen. Eine Expertenkommission unter Leitung des Brückenexperten Patrick Huber von der TU Wien bewertete die Untersuchungen und empfahl den Neubau.

Die weitere Nutzung ist an reduzierte Verkehrslast und engmaschige Überwachung gebunden. Sollten kritische Veränderungen festgestellt werden, wäre auch eine vollständige Sperre erforderlich. Die angekündigten Ausnahmen sind deshalb keine unbegrenzte Zusicherung für alle kommenden Bauphasen.

Warum 2029 noch nicht die Wiedereröffnung bedeutet

Die Sperre beginnt lange vor dem eigentlichen Neubau. Zunächst stehen Planung, Wettbewerb, Ausschreibung und die Umlegung von Versorgungsleitungen an.

Der Abbruch ist ab Anfang 2028, der Beginn der Neuerrichtung ab Anfang 2029 vorgesehen. Das Jahr 2029 bezeichnet damit den geplanten Baustart. Einen verbindlichen Termin für die Wiedereröffnung nennt die aktuelle städtische Projektinformation nicht.

Für Autofahrende geht es daher um eine längerfristige Änderung ihrer gewohnten Wege. Wer regelmäßig zwischen Innenstadt und Leopoldstadt fährt, sollte die neue Route ab 10. November in die tägliche Planung aufnehmen. Zu Fuß, mit dem Rad und mit dem 2A bleibt die direkte Querung vorerst erhalten.