Saša Kovačević live in Wien: Konzert im Hallmann Dome 2026

Kurz vor dem Weltfrauentag kommt einer der beliebtesten Pop-Sänger des Balkans nach Wien: Saša Kovačević steht am Samstag, dem 7. März 2026, im Hallmann Dome auf der Bühne.
Der Konzerttermin fällt bewusst auf das Wochenende vor dem 8. März und richtet sich besonders an jene, die seine Musik seit Jahren begleiten – vor allem an sein weibliches Publikum.
Saša Kovačević gilt als Publikumsliebling und ist für seine gefühlvollen Balladen ebenso bekannt wie für moderne Pop-Songs, die live für eine besondere Stimmung sorgen. Seine Auftritte leben von Nähe, Emotion und einer Atmosphäre, bei der viele Texte vom Publikum Wort für Wort mitgesungen werden. Auch in Wien erfreut sich der Sänger seit Jahren großer Beliebtheit.
Der Konzertabend verspricht eine Mischung aus bekannten Hits, neuen Songs und entspannter Live-Atmosphäre. Musikalisch begleitet wird Saša Kovačević von der Balkan Basic Band, die für einen kraftvollen, aber zugleich fein abgestimmten Sound sorgen wird.
Der Einlass beginnt um 19:00 Uhr, der Konzertbeginn ist für 20:30 Uhr angesetzt. Der Hallmann Dome bietet dafür den passenden Rahmen – zentral gelegen und etabliert als Veranstaltungsort für größere Live-Konzerte in Wien.
Tickets und Vorverkauf
Tickets sind online über Tickethead erhältlich. Mit dem Rabattcode SASA10 erhalten Besucherinnen und Besucher 10 Prozent Ermäßigung auf den Ticketpreis. Der Code ist bis 31. Dezember 2025 gültig.
Zusätzlich sind Karten an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:
- 1020 Wien – Restaurant Semendria, Gaußplatz 1
- 1040 Wien – Restaurant Beograd, Schikanedergasse 7
- 1100 Wien – Restaurant Lovac, Favoritenstraße 146
- 1160 Wien – Terminal Gastro Bar, Ottakringer Straße 167
- 1160 Wien – Qaza Shop, Ottakringerstraße 57
- 2380 Perchtoldsdorf – Café Restaurant Calypso, Brunnerfeldstraße 65
- 2514 Traiskirchen – KUD Dukat, Hauptplatz 13
- 2544 Leobersdorf – KUD Mladost, Badenerstraße 32
Konzert-Info
Weitere Informationen zum Konzert gibt es über die Info-Hotline unter 0676 908 58 56.