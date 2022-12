Savaball in Wiener Hofburg: Serbisches Zentrum bittet zum Tanz

Der Faschingsbeginn kennzeichnet gleichzeitig auch die Eröffnung der Ballsaison in Wien. Im Wiener Ballkalender findet sich der „Savaball“, der vom Serbischen Zentrum heuer in der repräsentativen Location in der Wiener Hofburg organisiert wird.

Der Savaball, der in der Tradition der Serben in Österreich einen festen Platz einnimmt, findet am 10. Februar 2023 statt. Die Gäste des Savaballs erwarten heuer mehrere Highlights, und der Veranstaltungsort in der Hofburg, wo der Ball zum ersten Mal ausgerichtet wird, wird für eine besondere festliche Stimmung sorgen.

,,2023 findet der Savaball am 10. Februar statt. Wir erwarten etwa 200 Künstler und 1500 Gäste. Tickets gibt es auf www.savaball.at bereits zu kaufen. Es erwarten euch Auftritte vieler Künstler aus Österreich und Serbien und ein reichhaltiges künstlerisches Programm, das mit Walzer, Ballett, traditionellem serbischem Tanz und mitreißender Musik durchsetzt wird. Die Gäste erwartet ein Auftritt des Belgrader Nationaltheaters, das serbische Symphonieorchesterund der Chor Binicki werden ebenso auftreten wie die ehemalige ESC-Teilnehmerin Bojana Stamenov. Sänger Boris Rezak, die Makao Band und Opernsängerin Đurđica Gojkovic sind nur einige der weiteren zahlreichen Acts, die auftreten werden”, so Nikola Osmokorovic, Referent für Kulturförderung im Serbischen Zentrum.

HARD FACTS:

Wann? 10. Februar

Wo? Wiener Hofburg

Beginn: 19.30 Uhr bis 3 Uhr

Dresscode: Damen elegantes Abendkleid, Herren Smoking oder schwarzer Anzug mit Masche

Tickets: www.savaball.at

Der Savaball möchte in Wien lebende Serbinnen und Serben und ihre Freunde einmal im Jahr bei einer festlichen Veranstaltung versammeln. Das Festprogramm des Savaballs spannt einen Bogen zwischen den beiden Kulturen und umfasst sowohl den Wiener Walzer als auch traditionelle serbische Tänze.