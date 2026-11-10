Schlechter Schlaf kostet Österreich Milliarden: Jeder Fünfte betroffen

Wer schlecht schläft, zahlt nicht allein. Ein Weißbuch beziffert die Rechnung für Österreich und deckt ein Gefälle zwischen den Ländern auf.

Das „Weißbuch Schlafmedizin“ wurde kürzlich in Wien präsentiert. Die Publikation beziffert die Kosten, die Schlafstörungen in Österreich Jahr für Jahr verursachen, mit 10,1 Milliarden Euro und zeigt auf, wo es in der Versorgung Handlungsbedarf gibt.

Etwa jede fünfte Person in Österreich hat mit Schlafproblemen zu kämpfen. Grundlage des Weißbuchs ist eine Modellrechnung für das Jahr 2019, der zufolge die Belastung rund 3,3 Prozent der damaligen Wirtschaftsleistung entspricht.

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Der größte Posten entfällt mit geschätzten 5,11 Milliarden Euro auf die Schlafapnoe. Es folgen die chronische Schlaflosigkeit mit 3,28 Milliarden Euro und das Restless-Legs-Syndrom mit 1,70 Milliarden Euro.

Die Berechnungen machen sichtbar, wie verbreitet das Problem ist. Betroffene liegen stundenlang wach, wachen immer wieder auf oder fühlen sich trotz einer langen Nacht erschöpft.

Die wirtschaftliche Last ist erheblich und entfällt vor allem auf Schlafapnoe und Insomnie.

Aus den Daten ergibt sich ein deutlicher Handlungsbedarf bei Prävention, Diagnostik und Therapie.

Folgen von Schlafmangel

Anhaltender Schlafmangel hat Folgen, die weit über die Nachtstunden hinausreichen. Der Neurologe Michael Saletu erklärt, dass im Schlaf das Immunsystem unterstützt wird, Erinnerungen gefestigt werden und zelluläre Reparaturprozesse in Gang kommen.

Die klinische Psychologin Doris Moser warnt, dass chronische Schlafprobleme die körperliche und psychische Gesundheit ebenso beeinträchtigen wie das Berufsleben und Beziehungen. Konzentrationsschwierigkeiten, Erschöpfung und eine nachlassende Leistungsfähigkeit machen den Alltag zur Last.

Versorgungslücken

Rund die Hälfte der Menschen mit chronischer Insomnie hat bisher nie professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Die Zahl jener, die zu Hause eine PAP-Therapie (Atemmasken-Therapie) nutzen, ist von 64.879 im Jahr 2021 auf 74.422 im Jahr 2025 gestiegen.

Für eine ambulante Untersuchung der nächtlichen Atmung lassen sich mit der ÖGK in Oberösterreich 90,58 Euro, in Wien 70,75 Euro und im Burgenland 50 Euro verrechnen. In Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg ist diese Leistung laut Weißbuch nicht abrechenbar.

Fachleute fordern daher einheitliche Tarife, mehr ambulante und digitale Angebote sowie eine bessere Planung der Versorgung.