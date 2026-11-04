Schluss mit lustig: Wer nervt, zahlt jetzt 50 Euro in den Öffis

Wer in Wiens Öffis nervt, zahlt ab sofort. Statt Ermahnungen verteilen Kontrolleure jetzt Strafen, und der Betrag steht fest.

Die Schonfrist bei den Wiener Linien ist vorbei. Wer gegen die Beförderungsregeln verstößt, zahlt nun konsequent 50 Euro.

Das betrifft unter anderem Essen, Lärm, Hunde ohne Maulkorb und E-Scooter zur Stoßzeit. Durchgesetzt werden die Regeln von Sicherheitsdienst und Kontrolleuren.

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Unter dem Motto „Host no immer kan Genierer?!“ geht die Rücksichtskampagne in die zweite Runde. Der Slogan dazu lautet: „Bist für andere a Qual, dann zahl!“ Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) erklärt: „Wir möchten eine ganz klare Botschaft aussenden: Die Regeln gelten für alle ohne Ausnahme, und wer sich nicht dran hält, muss mit Konsequenzen rechnen.“

Im Frühjahr setzten die Wiener Linien vorwiegend auf Ermahnungen. Strafen gab es laut Geschäftsführerin Alexandra Reinagl „nur in ganz wenigen Fällen“. Nun soll sich das ändern: „Wenn man ein renitentes Verhalten erlebt, dann wird jetzt wirklich konsequent eine Strafe ausgestellt.“

Einheben dürfen die Strafen Sicherheitsdienst und Kontrolleure, das Servicepersonal macht lediglich auf die Regeln aufmerksam. Reinagl fügt hinzu: „Wenn man kein Mittel in der Hand hat, dann wird man auch nicht ernst genommen.“

Bestrafte Verstöße

Bestraft werden Verstöße gegen die Beförderungsbedingungen. Dazu gehören Essen in der U-Bahn, Lärmen und Musizieren, laute Telefonate, Rauchen, Alkohol und Betteln. Auch Hunde ohne Maulkorb und Leine fallen darunter.

E-Scooter dürfen in der U-Bahn von Montag bis Freitag ausschließlich zwischen 9 und 15 Uhr sowie ab 18.30 Uhr mitgenommen werden. Wer absichtlich Schmutz hinterlässt, muss für die Reinigung aufkommen, was deutlich teurer ausfallen kann.

Beim Schwarzfahren beläuft sich das erhöhte Beförderungsentgelt auf 135 Euro, ab Jänner auf 140 Euro. Der Betrag pro Verstoß bleibt fix. Für Wiederholungstäter sind keine gesonderten Maßnahmen vorgesehen.

Erste Wirkung

Die erste Informationswelle hat bereits Wirkung gezeigt. Im März registrierten die Wiener Linien rund 12.000 Beanstandungen, im September waren es 8.898 und im Oktober 8.283.

Das entspricht einem Rückgang von 31 Prozent. Am öftesten beanstandet wurden Hunde ohne Maulkorb, danach folgten Lärm und Essen. „Ich merke, es ist deutlich ruhiger geworden“, sagt Reinagl.

In einer Umfrage schilderten Fahrgäste, was sie besonders stört: „Ich möchte nicht mithören, wie die Lebensgeschichte lautet oder welches Rezept heute gekocht wird.“ Auch beim Ein- und Aussteigen läuft es nicht reibungslos: „Leute lassen einen oft nicht aussteigen. Sie schauen so oft aufs Handy, sie merken es gar nicht.“ Laut Sima lenken viele Ertappte sofort ein: „Das ist den meisten recht unangenehm, es ist ja doch ein bisschen Public Shaming.“