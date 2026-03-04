Schluss mit Schlabberlook – Airport erklärt Pyjamas den Kampf!

Ein US-Flughafen erklärt dem Schlabberlook den Kampf – und löst damit eine Debatte aus, die das Internet in zwei Lager spaltet.

Der Tampa International Airport im US-Bundesstaat Florida hat mit einem Beitrag auf der Plattform X für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Mit den Worten „Wir haben genug gesehen. Wir haben genug“ eröffnete der Flughafen eine scheinbar ernsthafte Kampfansage an den Schlabberlook – und rief dazu auf, Pyjamas im Flughafengebäude künftig zu verbannen.

Zur Begründung verwies das Unternehmen auf einen bereits erzielten Erfolg: Man habe Crocs am Flughafen bereits erfolgreich verboten und sei damit der erste Crocs-freie Flughafen der Welt. Nun gelte es, eine noch drängendere Herausforderung anzugehen: „Pyjamas am Flughafen, mitten am Tag.“

Trotz zu erwartender Widerstände zeigte man sich entschlossen: „Wir wissen, dass diese Entscheidung für manche störend sein kann“, hieß es in dem Posting. Doch die Diskussion müsse geführt werden. „Sie schaffen das. Wir glauben an euch“, lautete die aufmunternde Botschaft – bevor der Beitrag mit den Worten schloss: „Der Wahnsinn hört heute auf. Die Bewegung startet jetzt.“

Satirischer Beitrag

Dass es sich dabei nicht um einen ernsthaften Vorstoß handelte, bestätigte der Flughafen gegenüber dem Magazin „USA Today“: Der Beitrag sei ein „satirischer Beitrag“ gewesen – ein spielerischer Versuch, mit dem Publikum in Kontakt zu treten und eine Debatte über das Thema Kleidung am Flughafen anzustoßen.

Dieses Ziel wurde zweifellos erreicht, denn in den Kommentaren unter dem Posting prallten die Meinungen aufeinander. Manche User stimmten dem Flughafen ausdrücklich zu: „Ich vermisse die Zeiten, als sich die Leute noch schick machten, um ins Flugzeug zu steigen. Heute gleicht der Flughafen einer Pyjamaparty. Zeigt doch etwas Stolz.“

Geteilte Meinungen

Andere sahen die Sache grundlegend anders. „Machen Sie Flugreisen erträglicher, bevor Sie von den Menschen verlangen, weniger Komfort in Kauf zu nehmen“, konterte ein Nutzer.

Den wohl pointiertesten Beitrag zur Debatte lieferte jedoch jemand, der kurzerhand ein Foto einer Dame im Pyjama postete – komplett mit Crocs an den Füßen und einem rosafarbenen Reisekoffer, der farblich perfekt zum Outfit abgestimmt war.