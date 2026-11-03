Schnee zum Hubertustag: Was die alte Bauernregel für den November sagt

Ein Heiliger, ein Reim und die ersten Flocken in den Bergen. Doch die Prognosen für den restlichen Monat sprechen eine andere Sprache.

Mit dem 3. November rückt eine alte Wetterweisheit wieder in den Mittelpunkt, denn in höheren Lagen fallen derzeit Schneeflocken. Ob daraus tatsächlich ein dauerhaft winterlicher November wird, lässt sich aus dem Wetter am Hubertustag allerdings nicht ableiten.

Der 3. November ist im Kalender dem heiligen Hubertus von Lüttich gewidmet, dem Schutzpatron der Jäger und Förster. Aus der Überlieferung stammt dazu folgender Spruch: „Bringt Hubertus Schnee und Eis, bleibt’s den ganzen November weiß.“

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Hubertus-Regel

Der Sinn des Spruchs ist eindeutig. Herrschen schon am Hubertustag Frost und Schneefall, soll nach dem Volksmund der ganze November winterlich bleiben. Ein trockener, milder Tag deutet der Überlieferung zufolge dagegen auf einen späteren Wintereinbruch hin.

Die aktuellen meteorologischen Langfristmodelle zeichnen für die nächsten Wochen jedoch ein anderes Bild. Ob sich der Winter im November dauerhaft festsetzt, lässt sich aus dem Wetter am 3. November nicht zuverlässig ablesen.

So wird das Wetter in Niederösterreich

Am Dienstag bleibt es in Niederösterreich überwiegend trüb und kühl. Stellenweise fällt etwas Regen oder Nieselregen, vor allem im Most- und Industrieviertel. Oberhalb von etwa 600 bis 900 Metern kann es leicht schneien. Bei zeitweise lebhaftem Nordostwind erreichen die Temperaturen 2 bis 8 Grad.

Der Mittwoch beginnt vom Waldviertel bis ins Mostviertel häufig trüb, weil dort Hochnebel liegt. Gegen das Weinviertel hin lockert es bereits früh auf. Im Lauf des Tages wird es zunehmend freundlicher, und am Nachmittag scheint vor allem im östlichen Flachland öfter die Sonne. Der Wind kommt mäßig aus Ost bis Nordost, die Temperaturen klettern auf 6 bis 10 Grad.

Der Donnerstag startet weithin mit Nebel und Hochnebel. Im Verlauf des Vormittags verzieht sich dieser vor allem im östlichen Flachland, im Waldviertel und im Donauraum hält er sich hartnäckiger. Sonst scheint häufig die Sonne.

Nach einem teils frostigen Morgen steigen die Temperaturen auf 5 bis 11 Grad. Der Wind dreht auf Südost und kann zeitweise lebhaft wehen.