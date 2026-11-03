Schneller Gewinn versprochen: Frau verliert Tausende Euro

Eine Chatnachricht, ein Versprechen und viel Hoffnung auf schnellen Gewinn. Drei Tage im Oktober beschäftigen nun die Polizei.
Eine 29-jährige Österreicherin wurde zwischen dem 10. und 12. Oktober über soziale Netzwerke dazu gebracht, Geld auf Bank- und Krypto-Konten zu überweisen. Dadurch entstand ihr ein finanzieller Schaden.
In Chats lockten Unbekannte sie mit scheinbar einträglichen Gewinnchancen. Anfangs schickte die Frau geringere Beträge an mehrere fremde Bank- und Krypto-Konten.
Größere Überweisungen
Weil sie auf höhere Auszahlungen hoffte, tätigte sie danach zwei weitere Überweisungen mit deutlich größeren Summen auf sogenannte Krypto-Wallets. Die Täter nahmen über soziale Netzwerke Kontakt auf und versprachen dabei rasche Gewinne.
Zunächst flossen kleine Beträge auf mehrere fremde Konten, später wurden die größeren Summen auf Krypto-Wallets verschoben.
Unbekannte Täter
Anstelle der erhofften Auszahlung blieb ein Verlust im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Wer hinter der Masche steckt, ist unbekannt.
Die Polizei ermittelt.