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Anlagebetrug

Schneller Gewinn versprochen: Frau verliert Tausende Euro

Schneller Gewinn versprochen: Frau verliert Tausende Euro
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Eine Chatnachricht, ein Versprechen und viel Hoffnung auf schnellen Gewinn. Drei Tage im Oktober beschäftigen nun die Polizei.

Eine 29-jährige Österreicherin wurde zwischen dem 10. und 12. Oktober über soziale Netzwerke dazu gebracht, Geld auf Bank- und Krypto-Konten zu überweisen. Dadurch entstand ihr ein finanzieller Schaden.

In Chats lockten Unbekannte sie mit scheinbar einträglichen Gewinnchancen. Anfangs schickte die Frau geringere Beträge an mehrere fremde Bank- und Krypto-Konten.

Größere Überweisungen

Weil sie auf höhere Auszahlungen hoffte, tätigte sie danach zwei weitere Überweisungen mit deutlich größeren Summen auf sogenannte Krypto-Wallets. Die Täter nahmen über soziale Netzwerke Kontakt auf und versprachen dabei rasche Gewinne.

Zunächst flossen kleine Beträge auf mehrere fremde Konten, später wurden die größeren Summen auf Krypto-Wallets verschoben.

Unbekannte Täter

Anstelle der erhofften Auszahlung blieb ein Verlust im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Wer hinter der Masche steckt, ist unbekannt.

Die Polizei ermittelt.

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KO KOSMO-Redaktion
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