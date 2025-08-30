Schock-Fund: Bestatterin schaute TV – mit verstorbenen Babys auf der Couch

Eine britische Bestatterin geriet in die Kritik, nachdem sie verstorbene Säuglinge in ihrem Privathaushalt aufbewahrte und mit ihnen alltägliche Aktivitäten durchführte. Die 32-jährige Zoe Ward erlebte einen schockierenden Moment, als sie die Betreuerin ihres verstorbenen Sohnes Bleu dabei antraf, wie diese mit dem toten Kind Zeichentrickfilme schaute, während der Säugling in einer Babywippe platziert war. Gleichzeitig befand sich ein weiterer verstorbener Säugling auf der Couch der Bestatterin. Ward hatte ihren Sohn drei Wochen nach seiner Geburt aufgrund von Hirnschäden verloren.

Die Mutter war durch eine Empfehlung auf den Bestattungsdienst „Florrie’s Army“ aufmerksam geworden und hatte den Service zunächst als hervorragend empfunden, weshalb sie die Betreuerin Amie mit der Bestattung beauftragte. Nach der Abholung von Bleus Leichnam aus dem Krankenhaus ging Ward davon aus, dass ihr Kind in einer professionellen Einrichtung untergebracht sei. Die tatsächlichen Umstände erschütterten sie jedoch zutiefst.

Bei der Entdeckung ihres Kindes im Wohnzimmer der Bestatterin kontaktierte sie umgehend ihre Mutter und äußerte ihre Bestürzung mit den Worten: „Das ist nicht in Ordnung.“ In ihrer Verzweiflung rief sie: „Es ist schmutzig, es ist eklig – er kann hier nicht bleiben.“ Anschließend beauftragte sie umgehend ein anderes Bestattungsunternehmen mit der Überführung ihres Sohnes.

Weitere Betroffene

Ein ähnlicher Fall betraf ein Paar, dessen totgeborene Tochter ebenfalls von der 38-jährigen Bestatterin betreut wurde. Den Eltern war versichert worden, dass der Leichnam ihrer Tochter bis zur Beerdigung in einem Bestattungsinstitut in Leeds-Headingley aufbewahrt würde. Diese Zusicherung entsprach jedoch nicht den Tatsachen.

Mehr als eine Woche später informierte die Bestatterin das Paar, dass sich ihre verstorbene Tochter in ihrem Privathaushalt befand – eine Vorgehensweise, der die Eltern nie zugestimmt hatten. Bei der Abholung ihrer Tochter zur Übergabe an ein anderes Bestattungsunternehmen bemerkten die Eltern zudem einen intensiven Verwesungsgeruch, was Zweifel an einer fachgerechten Kühlung des Leichnams aufkommen ließ.

Rechtliche Konsequenzen

Laut einem Bericht der BBC wurde der 38-jährigen Amie Upton inzwischen der Zugang zur Leichenhalle und zur Entbindungsstation des NHS (britisches Gesundheitssystem) untersagt, nachdem ihre Praxis, verstorbene Säuglinge in ihrem Privathaushalt aufzubewahren, bekannt geworden war. Die Polizei von West Yorkshire ist mit den Vorwürfen gegen Upton bereits vertraut.

Der Leeds Teaching Hospitals Trust schloss Upton im Frühjahr 2025 von allen Leichenhallen und Geburtsstationen aus, nachdem „mehrere schwerwiegende Bedenken“ an Polizei, Aufsichtsbehörden und das Gerichtsmedizinische Amt weitergeleitet worden waren. Die Polizei von West Yorkshire bestätigte, dass nach umfangreichen Ermittlungen keine strafrechtlich relevanten Vergehen festgestellt wurden.

Seit 2021 liegen zwei Meldungen vor, die der Bestatterin unsachgemäße Betreuung verstorbener Kleinkinder vorwerfen. Da in England und Wales jedoch keine gesetzlichen Bestimmungen zur Aufbewahrung von Verstorbenen existieren und keine speziellen Qualifikationen für die Tätigkeit als Bestatter erforderlich sind, konnte die Polizei keine strafrechtlich relevanten Vergehen feststellen.