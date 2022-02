Schränkt Twitch Live Streaming für Casinos ein?

Die Kritik an Twitch ist in den letzten Jahren lauter geworden – der Grund dafür waren insbesondere die Glücksspiel- und Casino Streams. Das hat dazu geführt, dass im August 2021 Twitch seinen Streamern mitteilte, alle Empfehlungscodes und Links zu Casino, Roulette, Glücksspiel und Spielautomaten zu entfernen.

Der Schritt kam wenig überraschend, doch war die Frist von gerade einmal einer Woche knapp gewählt. Die Streamer hatten nur wenig Zeit, um sich neu auszurichten. Auch in diesem Jahr nimmt sich Twitch das Recht weitreichender Schritte gegen die Casino- und Glücksspiel Streams heraus.

Einschränkung von Glücksspielwerbung und Empfehlungslinks auf Twitch

Mit diesem Schritt wollte Twitch laut eigener Aussage potenziellen Betrug vorbeugen, der durch fragwürdige Services von Glücksspiel und Casinos herbeigeführt würde. Gegen diese Inhalte möchte man zukünftig sehr streng vorgehen. So wird Twitch auch in Zukunft alle Glücksspiel Inhalte strengstens überwachen und diese gegebenenfalls korrigieren und überarbeiten. Diese neuen Regelungen werden seit dem 17. August vergangenen Jahres durchgesetzt. Alternativ dazu haben alle Streamer und Zuschauer die Chance, auf Portalen wie Spielo TV die besten Casinos und Plattformen im direkten Vergleich gegenüber zu stellen, um sich für den passenden Anbieter zu entscheiden. Anhand bestimmter Kriterien, wie die Spieleauswahl, die Sicherheit, die Quoten und Bonus Codes, können Benutzer herausfinden, welches Casino am besten zu den eigenen Vorstellungen passt.

Für viele Streamer war der Glücksspiel Stream ein einträgliches Geschäft, denn sie konnten durch die Links und Codes, die sie veröffentlichten, mitverdienen. Die neuen Regeln haben das Verdienstmodell durcheinandergebracht. Demnach werden die aktuellen Glücksspiel Streams nicht per se verboten. Doch ist die angedrohte Verfolgung von Links und Codes eine strenge Ansage, was den Glücksspiel-Content anbelangt.

Im gleichen Zuge wiesen Streamingdienste wie die von Amazon darauf hin, dass sie ebenso die Glücksspiel Inhalte sehr genau überwachen werden. Alles scheint in Verbindung zu stehen mit einem Aufschrei der Community und bekannter Streamer, die sich ein Wortgefecht und hitzige Debatten über Ikonen der Szene und die Verbreitung von Glücksspiel im Netz lieferten. Noch immer verstößt es nicht gegen die Richtlinien von Twitch, Inhalte von Glücksspielen und Casinos zu streamen. Die Plattform hat lediglich eine Einnahmequelle dezimiert, denn es dürfen keine Casino Inhalte mehr beworben werden. Damit möchte Twitch anscheinend den Streamern den Anreiz nehmen, überhaupt erst die Inhalte des Glücksspiels zu verbreiten. An dieser Stelle liegt die Vermutung nahe, dass Twitch vor allen Dingen auf das Feedback der eigenen Community hört und darauf reagiert. Das schließt den Wunsch nach einer strengeren Moderation und Kontrolle mit ein.

Regulierung der Casinos und Glücksspiele in Deutschland

Man könnte das Gefühl bekommen, dass sich in Sachen Glücksspiel und Casino in Deutschland einiges tut. Gerade in den letzten Jahren scheint die deutsche Regierung in Schwung gekommen zu sein, was die Gesetzgebung und Regulierung von Glücksspielen im Netz anbelangt. So gibt es seit dem letzten Jahr einen neuen Glücksspielstaatsvertrag und damit die Möglichkeit, als Casino oder Spielbank eine deutsche Lizenz zu erhalten. Durch die Legalisierung von Glücksspiel und Casino Werbung findet diese Branche nicht nur einen Platz in der gesellschaftlichen Mitte. Sie erfährt eine transparente und strenge Regulierung, die sich viel besser und vor allem lückenlos kontrollieren lässt.