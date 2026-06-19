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Tragödie

Schüler (11) bricht auf Klassenfahrt zusammen und stirbt

Schüler (11) bricht auf Klassenfahrt zusammen und stirbt
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Eine Klassenfahrt endet mit einer Tragödie: Ein elfjähriger Junge bricht zusammen – alle Rettungsversuche bleiben vergeblich.

Ein elfjähriger Schüler ist während einer Klassenfahrt in Niedersachsen an den Folgen eines medizinischen Notfalls gestorben. Sowohl Lehrkräfte als auch Rettungskräfte bemühten sich intensiv um eine Reanimation – ohne Erfolg. Laut Polizeiangaben konnte beim Eintreffen der Einsatzkräfte nur noch der Tod des Kindes festgestellt werden.

Das Unglück ereignete sich am Donnerstagnachmittag um 13.58 Uhr in einem Schullandheim in Aerzen im Landkreis Hameln-Pyrmont. Der Junge aus der Region Hannover hatte plötzlich über Atemnot geklagt und war anschließend bewusstlos zusammengebrochen. Die anwesenden Lehrer leiteten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und wurden dabei von der Rettungsleitstelle telefonisch begleitet.

Tragisches Ende

Trotz des Einsatzes eines Rettungshubschraubers wurde der Schüler um 14.40 Uhr für tot erklärt. Während die Rettungsmaßnahmen liefen, sorgten die Lehrkräfte dafür, dass die rund 50 Mitschüler – allesamt Viertklässler einer Grundschule aus der Region Hannover – vom Geschehen ferngehalten wurden. Notfallseelsorger waren vor Ort und betreuten sowohl die Kinder als auch das betroffene Lehrpersonal.

Ermittlungen laufen

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gibt es keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Die Polizei hat die Untersuchungen zur Klärung der Todesursache aufgenommen;

ein Polizeisprecher geht davon aus, dass eine Obduktion angeordnet wird.

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