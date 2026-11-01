Schulplatz und Hort in Wien: Diese Fristen sollten Eltern jetzt kennen – November kritisch

Die Schule beginnt erst im kommenden Herbst, doch für Wiener Familien steht schon im November ein wichtiger Termin an. Bei der Schuleinschreibung für 2027/28 geht es auch um den Nachmittag. Wer dabei Schulwunsch, Betreuungsbedarf und Hortanmeldung verwechselt, könnte später nachorganisieren müssen.

Welche Schule passt zum Kind, wie lang ist der Weg und wer holt es nach der Arbeit ab? Diese Fragen gehören zusammen. Vom 9. bis 20. November 2026 läuft in Wien der erste Teil der Einschreibung für das Schuljahr 2027/28. Die Anmeldung erledigt dabei noch nicht automatisch alles, was Familien für einen verlässlichen Tagesablauf brauchen.

Für welche Kinder die Schuleinschreibung jetzt ansteht

Regulär schulpflichtig werden im Schuljahr 2027/28 Kinder, die zwischen dem 2. September 2020 und dem 1. September 2021 geboren wurden. Die Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten sollen die Unterlagen zur Anmeldung im Oktober per Post erhalten haben.

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Für die Einschreibung vereinbart man einen Termin an der Wunschschule. Ob das Kind bereits beim ersten Teil dabei sein soll, ist mit der Schule zu klären. Dieser Novembertermin dient zunächst der Aufnahme der Daten und des Betreuungsbedarfs.

Die eigentliche Schulreifefeststellung und die Erhebung des Sprachstandes folgen im zweiten Teil im Februar 2027. Zu diesem Termin muss das Kind jedenfalls mitkommen. Die Verständigung über den zugeteilten Schulplatz soll bis Anfang Februar per Post erfolgen; anschließend vereinbaren die Eltern den weiteren Termin mit der zugeteilten Schule.

Die Wunschschule ist noch keine Platzgarantie

Die Einschreibung darf nur an einem Schulstandort erfolgen. Sie bedeutet keine Zusage für genau diese Schule. Im Formular lässt sich allerdings ein Zweitwunsch eintragen. Dafür muss man das Kind nicht parallel an einer zweiten Schule anmelden.

Wenn mehr Kinder angemeldet werden, als Plätze vorhanden sind, zählen gesetzliche Kriterien: der Schulweg, bereits dort unterrichtete Geschwister, die räumlichen Kapazitäten und schulorganisatorische Erfordernisse.

Auch eine rasche Anmeldung allein sichert deshalb keinen Wunschplatz. Für öffentliche Pflichtschulen derselben Schulart gilt Wien als gemeinsamer Sprengel. Daraus entsteht aber kein uneingeschränkter Anspruch auf einen bestimmten Standort.

Das Kreuz bei der Betreuung ersetzt keine Hortanmeldung

Im Anmeldeblatt wird gefragt, ob das Kind am Nachmittag Betreuung braucht. Eltern können angeben, ob sie eine Ganztagsvolksschule, eine offene Volksschule oder einen Hort bevorzugen.

Diese Bedarfsmeldung ist noch keine Zusage für einen städtischen Hortplatz. Wer eine Halbtagsvolksschule zugeteilt bekommt und einen solchen Platz benötigt, muss sein Kind nach der Schulplatzzusage eigens anmelden. Dafür gilt für Schulanfänger der Zeitraum vom 30. März bis 16. April 2027.

Die Information über einen städtischen Hortplatz kommt im Mai 2027. Die Schule kann diesen Platz nicht zusagen. Auch der gewünschte Hortstandort ist nicht garantiert. Bei privaten Horten erfolgt die Anmeldung direkt beim jeweiligen Anbieter nach dessen Vorgaben.

Für die Familienplanung heißt das: Schulplatz und Nachmittagsbetreuung gemeinsam überlegen, die unterschiedlichen Anmeldeschritte aber einzeln erledigen.

Drei Modelle mit unterschiedlichen Folgen für den Alltag

An einer verschränkten Ganztagsvolksschule wechseln sich Unterricht, Lern- und Freizeit über den Tag ab. Die Teilnahme umfasst alle Schultage und ist längerfristig verbindlich. Die schulische Betreuung während der Kernzeit bis grundsätzlich zur achten Unterrichtseinheit ist gratis. Spätbetreuung ist freiwillig und kostenpflichtig.

An einer offenen Volksschule folgt die Betreuung auf den Unterricht. Sie wird für mindestens drei fixe Wochentage angemeldet und ist kostenpflichtig. Laut Information zur Einschreibung 2027/28 ist bei Anmeldung in einer Schule mit dieser schulischen Tagesbetreuung die Aufnahme in einen städtischen Hort nicht möglich.

Bei einer Halbtagsvolksschule mit Hort liegen Unterricht und anschließende Betreuung in getrennten Angeboten. Hier müssen neben dem Schulweg auch der Weg zum Hort und dessen Öffnungszeiten passen.

Vor der Entscheidung lohnt sich deshalb eine konkrete Nachfrage: Bis wann gilt die verpflichtende Anwesenheit? Wann kann das Kind abgeholt werden? Welche Spätbetreuung gibt es? Welche Beiträge fallen an und ist eine Ermäßigung möglich? Ein Betreuungsmodell, das auf dem Papier passt, muss auch mit Dienstschluss und Heimweg zusammengehen.

Diese Unterlagen sollten Eltern vorbereiten

Zur Anmeldung gehören insbesondere:

• Meldenachweis, etwa die Einladung mit ausgefülltem Anmeldeblatt oder ein aktueller Meldezettel

• Geburtsurkunde und Nachweis der Staatsbürgerschaft des Kindes, beispielsweise der Reisepass

• Sozialversicherungsnummer beziehungsweise e-card des Kindes

• Arbeits- oder Ausbildungsbestätigung, wenn Tagesbetreuung benötigt wird

• Gegebenenfalls Kindergartenbestätigung und medizinische Befunde bei Beeinträchtigungen oder chronischen Erkrankungen

Im Formular wird auch nach einer Karenz mit fixem Berufseintritt gefragt. Wer zum Schulstart wieder arbeiten wird, sollte die geplante Rückkehr daher konkret angeben. Das ersetzt jedoch keine Platzentscheidung.

Wenn der Brief fehlt oder noch Fragen offen sind

Fehlen die Unterlagen, sollten Eltern jetzt bei der Schule oder Bildungsdirektion nachfragen. Für Fragen zur Schulplatzvergabe ist schulplatz@bildung-wien.gv.at die zuständige Kontaktadresse. Dorthin können sich auch Familien wenden, die außerhalb Wiens wohnen oder nach der Zuteilung aus Wien wegziehen.

Die Einladung zur Einschreibung ist außerdem auf Bosnisch/Kroatisch/Serbisch und in weiteren Sprachen verfügbar. Gerade bei Fragen zu Formularen lohnt sich diese Unterstützung. Entscheidend ist, die Novemberanmeldung rechtzeitig zu erledigen und einen erforderlichen Hortantrag für das Frühjahr zusätzlich vorzumerken.