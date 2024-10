Schulstartgeld noch bis 12. Oktober: 150 Euro für diese Familien

Positive Bilanz der Aktion „Schulstartklar!“ des Sozialministeriums: Rund 49.500 Schüler aus armutsgefährdeten Familien nahmen die Unterstützung zum Schulstart im September in Anspruch. Das sind 95 Prozent aller Anspruchsberechtigten. Die Gutscheine im Wert von je 150 Euro können noch bis 12. Oktober österreichweit bei Libro und Pagro für Schulartikel eingelöst werden.

„Mit unserer Aktion konnten wir armutsgefährdeten Familien viele Sorgen nehmen und ihren Kindern einen guten Schulstart ermöglichen“, resümiert Sozialminister Johannes Rauch. Auch zum Start des Sommersemesters werden Kinder aus Familien, die Sozialhilfe beziehen, mit Gutscheinen unterstützt. Ab nächstem Jahr werden erstmals digitale Gutscheine angeboten.

Rund 52.000 Kinder aus Familien, die Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung beziehen, hatten heuer Anspruch auf die Aktion „Schulstartklar!“ des Sozialministeriums. 49.500 von ihnen haben die Gutscheine im Wert von 150 Euro bei den österreichweit 72 Abholstellen der Volkshilfe Solidarität und ihrer Partnerorganisationen auch abgeholt. Das entspricht so wie auch im vergangenen Herbst einer Abholquote von 95 Prozent. Die Gutscheine können noch bis 12. Oktober 2024 österreichweit bei Libro und Pagro eingelöst werden.

„Der Schulstart ist für armutsgefährdete Familien jedes Jahr eine große Herausforderung. Da machen 150 Euro einen deutlichen Unterschied. Dass 95 Prozent der Gutscheine auch abgeholt wurden, zeigt, wie wichtig unsere Aktion für die Familien ist“, betont Sozialminister Johannes Rauch. „Eine gut gefüllte Schultasche darf keine Frage des Einkommens sein. Unsere Aktion ist daher ein wichtiger Puzzlestein, um die Chancen von Kindern auf eine gute Zukunft zu stärken. Langfristig brauchen wir eine Kindergrundsicherung, für die ich mich auch weiterhin auf allen Ebenen einsetze.“

„Wir wissen aus unserer Forschung, dass Kinder, die in armutsbetroffenen Haushalten aufwachsen, durch existenzielle Sorgen so stark belastet sind, dass dies zu schlechterer Konzentration und Fehlzeiten führen kann. Das benachteiligt sie in der Schule. Umso wichtiger ist es, diesen Kindern den Schulstart zumindest finanziell zu erleichtern“, bekräftigt Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, die Wichtigkeit der Aktion.

„Schulstartplus!“ unterstützt zum Semesterstart

Eine weitere Unterstützung im Wert von 150 Euro erhalten anspruchsberechtigte Kinder zum Start des Sommersemesters. Die Gutscheine aus der ergänzenden Aktion „Schulstartplus!“ können dann auch für den Kauf anderer Dinge verwendet werden, die für den Schulalltag wichtig sind – etwa für Kleidung und Lebensmittel. Die Familien werden im Jänner informiert. Ab dem kommenden Jahr werden zudem digitale Gutscheine angeboten, um die Abwicklung für Bund und Länder zu vereinfachen.

Finanziert werden die Aktionen „Schulstartklar!“ und „Schulstartplus!“ vom Sozialministerium und der Europäischen Union. Ergänzend zu den Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) stellt das Sozialministerium rund 15 Millionen Euro pro Jahr bereit.

Über die Aktion „Schulstartklar!“

Bereits seit 2015 finanziert das Sozialministerium gemeinsam mit dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) die Aktion für Bezieher:innen von Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung zum Schulstart im Herbst. Bis 2021 wurden beim „Schulstartpaket“ Warenpakete mit Schulartikeln ausgegeben. Insgesamt 300.000 Pakete wurden im Rahmen der Aktion verteilt.

Seit 2022 erhalten anspruchsberechtigte Familien Gutscheine, die bei zwei großen, österreichweit tätigen Schulartikelhändlern eingelöst werden können. Insgesamt 138.400 Gutscheine wurden seitdem ausgegeben.