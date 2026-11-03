Schuss beim Waffenputzen: Kugel landet im Nachbarhaus

Ein Handgriff beim Putzen, ein Knall im Gartenhaus. Die Kugel macht vor der eigenen Wand nicht halt und landet im Nachbarhaus.

Beim Reinigen einer Faustfeuerwaffe, die er nicht legal besaß, hat ein 45-Jähriger in einem Gartenhaus im Bezirk Kufstein versehentlich einen Schuss abgegeben. Das Projektil drang bis in ein Nachbarhaus vor. Passiert ist es am Samstagmittag.

Projektil im Nachbarhaus

Ein 45 Jahre alter Österreicher war am Samstag, 31. Oktober, gegen 13:30 Uhr in einem Gartenhaus im Bezirk Kufstein damit beschäftigt, eine Faustfeuerwaffe zu säubern. Dabei ging unbeabsichtigt ein Schuss los. Das Geschoss durchschlug zunächst die Holzwand des Gartenhauses, erfasste danach das Fenster eines Nachbarhauses und blieb dort in einer Zimmertüre stecken.

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Waffenverbot verhängt

Die Polizei hielt fest: „glücklicherweise keine Personen verletzt.“ Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, wurde über den Mann „ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.“

Die Waffe, die er nicht legal besessen hatte, wurde sichergestellt.

Außerdem werden Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die BH Kufstein erstattet.