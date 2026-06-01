Schwarzbär knackt Auto und klaut Bierkiste

In Gatlinburg, Tennessee, hat ein Schwarzbär gerade für den wohl ungewöhnlichsten Fahrzeugeinbruch der Saison gesorgt.

Gatlinburg hat in diesem Frühling wieder einmal bewiesen, dass die Natur manchmal das bessere Drehbuch schreibt. Erst vor wenigen Tagen kursierte ein Video durch die sozialen Medien, das einen Schwarzbären beim Säugen seiner vier Jungen zeigte – die dabei schnurrten wie ein Katzenchor. Doch kaum war dieser Clip vergessen, lieferte der Ort im US-Bundesstaat Tennessee bereits den nächsten Aufreger.

Bär klaut Bier

Diesmal war es ein Schwarzbär mit ausgeprägtem Geschmackssinn. Die Social-Media-Nutzerin Madison, auf TikTok unter @madog.27 bekannt, filmte, wie das Tier seelenruhig in einen geparkten SUV einbrach – nicht hastig, nicht nervös, sondern mit einer Selbstverständlichkeit, als würde er in sein eigenes Fahrzeug steigen. Die Zuschauer, die das Spektakel live verfolgten, lachten bereits ungläubig. Doch was dann folgte, übertraf alle Erwartungen: Der Bär verließ das Auto nicht mit irgendwelchem Proviant – er trug eine Kiste Bier heraus.

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Weder der Autoalarm noch die Rufe der Umstehenden konnten ihn auch nur im Geringsten beeindrucken. Dieser Bär wusste, was er wollte – und er nahm es sich. Für Madison bedeutet das Ganze wohl einen ungeplanten Einkauf, doch der Anblick dürfte jeden Verlust aufgewogen haben.

Kreative Reaktionen

In den Kommentaren unter dem Video ließ sich @davemherbs eine bemerkenswerte Idee nicht entgehen: „Sam Adams hätte hier eine großartige Gelegenheit, für den Naturschutz zu spenden, Bärenlebensräume zu schützen und diesen Clip zu verwenden.“ Tatsächlich – als Werbemotiv wäre die Szene kaum zu überbieten, und eine damit verbundene Spendenaktion könnte für bedrohte Tierarten durchaus etwas bewegen.

Dass Schwarzbären in Gatlinburg regelmäßig in bewohnte Gebiete vordringen und dabei auch vor Fahrzeugen nicht haltmachen, ist keine Seltenheit. Doch ein Bär, der gezielt eine Kiste Bier aus einem Auto schleppt, hat selbst für diese Gegend Seltenheitswert. Aus Tennessee schwappen jedes Jahr zahlreiche Bären-Videos ins Netz – dieser Frühling hat die Messlatte jedenfalls bemerkenswert hoch gelegt.