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Fahndung

Schwer verletzt, Handy weg – Wiener Räuber noch immer auf der Flucht

Schwer verletzt, Handy weg – Wiener Räuber noch immer auf der Flucht
Foto: LPD Wien
1 Min. Lesezeit |

Ein schwerer Raubüberfall an einer Wiener S-Bahn-Station beschäftigt die Ermittler: Die Polizei sucht nun öffentlich nach einem Tatverdächtigen.

An der S-Bahn-Station Traisengasse in Wien-Brigittenau kam es am Abend des 4. April gegen 21.35 Uhr zu einem schweren Raub. Ein bislang unbekannter Mann soll einen 37-Jährigen auf Bahnsteig 2 angegriffen haben. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge wurde das Opfer durch Schläge und Tritte schwer verletzt.

Im Anschluss soll der Tatverdächtige dem Mann das Mobiltelefon geraubt und geflüchtet sein. Die unmittelbar eingeleiteten Sofortfahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Öffentliche Fahndung

Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien. Die Polizei veröffentlichte nun Lichtbilder des Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Gesucht wird ein Mann im Alter von etwa 18 bis 25 Jahren, rund 1,75 bis 1,85 Meter groß.

Er soll von mittlerer Statur sein, einen helleren Hauttyp und blonde, lockige Haare haben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke sowie eine blaue Hose.

Hinweise erbeten

Personen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach der Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien zu melden. Hinweise werden auch anonym unter 01-31310-62800 oder 01-31310-62210 entgegengenommen.

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