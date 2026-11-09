Schwer verletzt: Polen sammelt Millionen für Polizisten (VIDEO)

Zwei Polizisten kämpfen sich zurück ins Leben, ein ganzes Land packt mit an. Binnen Stunden wächst eine Summe, die Polen bewegt.

In Polen hat ein Spendenaufruf zugunsten zweier bei einem Einsatz schwer verletzter Krakauer Polizisten große Anteilnahme ausgelöst. Innerhalb weniger Stunden kamen mehr als eine Million Euro zusammen. Ministerpräsident Donald Tusk würdigte die Beamten, die inzwischen beide aus dem Koma erwacht sind.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion vom Gründer eines Medienportals, der sie mit den Worten begleitete: „Für die Helden von Krakau und ihre Familien. Für die, die alles riskiert haben.“ Das Geld soll den Beamten Jakub Kulik und Artur Morański sowie deren Familien zugutekommen.

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Tusk schrieb auf X: „Der Oberpolizist Jakub Kulik und der Oberpolizist Artur Morański sind wahre Helden.“ Wie es weiter hieß, sei der Zustand der beiden nach wie vor ernst, sie würden aber bestmöglich medizinisch betreut.

Dramatischer Einsatz

Schwer verletzt wurden die Polizisten bei einem Einsatz gegen den 24-jährigen Michal O. Sie mussten sich komplizierten Operationen unterziehen. Auf einem Video ist zu sehen, wie einer der Beamten den mutmaßlichen Täter trotz eigener Verletzungen überwältigt und gleich darauf zusammenbricht.

Such a brace action by Krakow police officer! He was shot before collapsing he empties his magazine on killer ! Real heroes https://t.co/FASVaOD5Je — Priyanka (@xxviii_priy) November 7, 2026

Der Anschlag in der Krakauer Altstadt kostete sechs Menschen das Leben. 16 Verletzte kamen ins Spital, unter ihnen die beiden Polizisten sowie der mutmaßliche Täter.

Neue Entwicklung

Im Fall gibt es eine neue Entwicklung. In der Wohnung des 24-Jährigen in Ostrowiec Świętokrzyski wurden drei weitere Leichen gefunden. Laut Bericht handelt es sich um seine Eltern und seine Schwester.

Er steht im Verdacht, sie bereits vor dem Anschlag getötet zu haben. Nach Angaben von Innenminister Marcin Kierwiński soll der 24-Jährige von rechtsextremen Ideologien fasziniert gewesen sein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen weiter.

Die Anteilnahme ließ nicht lange auf sich warten. Für die beiden Polizisten wurden binnen weniger Stunden mehr als eine Million Euro gesammelt. Besonders groß war die Sorge um Jakub Kulik, einen ehemaligen Soldaten der 6. Luftlandebrigade.

Laut seiner früheren Einheit funktioniert bei ihm eine Lunge nicht, weshalb er dringend Blut der Gruppe AB Rh+ benötigte. Im Spendenaufruf hieß es: „Jeder Tropfen Blut ist jetzt Gold wert.“ Krakaus Bürgermeister Łukasz Gibała regte an, den beiden Beamten die Ehrenbürgerschaft der Stadt zu verleihen.