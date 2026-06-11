„Schwerer Fehler“ – Gates bereut jeden Kontakt zu Epstein

Bill Gates, Epstein und ein Erpressungsversuch: Der Milliardär packt vor dem US-Kongress aus – und macht dabei auch private Geständnisse.

Bill Gates hat vor dem Aufsichtsausschuss des US-Repräsentantenhauses unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt, dass Jeffrey Epstein versucht habe, ihn zu erpressen. Grundlage dafür seien Informationen über seine eheliche Untreue gegenüber Melinda French Gates gewesen. „Ich erfuhr, dass Jeffrey Epstein sensible Informationen über mein Privatleben in Erfahrung gebracht hatte – darunter die Tatsache, dass ich in meiner Ehe untreu war. Diese Affären standen in keinerlei Zusammenhang mit meinen Kontakten zu Epstein, haben meiner Familie aber großen Schmerz bereitet“, erklärte der Microsoft-Mitgründer und Milliardär in seiner Eröffnungsaussage. Eine Kopie seiner vorbereiteten Stellungnahme liegt dem Magazin People vor.

Epstein habe versucht, dieses Wissen als Druckmittel einzusetzen, um Gates zu einer Wiederaufnahme des Kontakts zu bewegen – jedoch ohne Erfolg. Gates betonte in seiner Aussage, er habe Epsteins berüchtigte Privatinsel, dessen New Yorker Anwesen sowie die Ranch in Florida zu keinem Zeitpunkt aufgesucht. Auch habe er „niemals Zeuge krimineller Handlungen Epsteins“ gewesen und keinerlei Hinweise darauf gehabt.

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Philanthropie als Vorwand

Gates selbst steht nicht unter strafrechtlichem Verdacht. Er hat sich mehrfach öffentlich dafür entschuldigt, Zeit mit dem verurteilten Sexualstraftäter verbracht zu haben, und beteuert, die Treffen hätten ausschließlich philanthropischen Zwecken gegolten. „Ich lernte Epstein 2011 über Personen kennen, denen ich in meiner beruflichen und philanthropischen Arbeit vertraute. Er behauptete, er könne Milliarden von Dollar für globale Gesundheitsprojekte beschaffen – von Personen, denen er Steuer- und Erbschaftsberatung anbot.“

Jeffrey Epstein wurde 2008 in Florida wegen der Anwerbung einer Minderjährigen zur Prostitution verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, über Jahre hinweg minderjährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und teils zur Prostitution gezwungen zu haben. Gleichzeitig räumte Gates eine gewisse Leichtgläubigkeit ein: Er sei sich zwar bewusst gewesen, dass Epstein in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, habe das tatsächliche Ausmaß seiner Verbrechen jedoch nicht erfasst. „Ich habe die Bekanntschaft akzeptiert, ohne die Nachforschungen anzustellen, die ich hätte anstellen sollen“, sagte er.

Den Angaben zufolge begannen die Kontakte mit mehreren Vorgesprächen – dreimal im Jahr 2011 und zweimal 2012 –, in denen Gates über die Ziele seiner philanthropischen Arbeit sprach. Ab 2013 und 2014 seien die Gespräche inhaltlich konkreter geworden und hätten sich auf mögliche Spendenstrukturen konzentriert, etwa sogenannte Donor-Advised Funds. „Von Anfang an machte ich Epstein unmissverständlich klar, dass er weder eine Rolle in irgendeinem Geschäft spielen noch eine Vergütung erhalten würde.“

Kontaktabbruch & Erpressung

Doch bereits 2014 erkannte Gates, dass aus den Gesprächen nichts werden würde. Als Epstein eine Gruppe vermeintlicher Großspender zusammenbrachte, zeigte sich rasch, dass das Interesse der Beteiligten nicht ausreichte, um ernsthaft weiterzumachen. „Ich kam zu dem Schluss, dass Epstein seine Versprechen niemals einhalten würde. Ich teilte ihm mit, dass wir nicht weitermachen würden, und stellte jeglichen Kontakt ein.“

Der Kontakt sei im Dezember 2014 endgültig abgebrochen worden – vier Jahre bevor neue Medienberichte und wieder zugänglich gemachte Gerichtsdokumente das volle Ausmaß von Epsteins Verbrechen ans Licht brachten. In eben jenem Zeitraum habe ein Mitarbeiter sein Privatbüro verlassen, der daraufhin Epstein eingeschaltet habe, um bei den Trennungsmodalitäten zu vermitteln. „Ich habe das weder verlangt noch gewollt oder gebraucht.“ Die daraus entstandenen Kontakte hätten letztlich zu keiner anderen Einigung geführt als jener, die bereits Monate zuvor ohne Epsteins Beteiligung erzielt worden war.

Im Anschluss daran habe er von dem Erpressungsversuch erfahren. Rückblickend sehe er nun, dass Epstein systematisch versucht habe, sich durch die Nähe zu angesehenen und einflussreichen Persönlichkeiten einen Anschein von Seriosität zu verschaffen. „Ich war so sehr darauf fokussiert, Mittel für globale Gesundheitsprojekte zu gewinnen, dass dieses Ziel mein gesundes Urteilsvermögen überlagerte.“

Gates bezeichnete die Treffen mit Epstein als „schweren Fehler“ und als Gefährdung seiner gesamten philanthropischen Arbeit. „Sein Verhalten stand im Widerspruch zu allem, wofür ich mich einsetze. Sollte die Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, ihm irgendeine Form von Glaubwürdigkeit verliehen haben, bedauere ich das zutiefst. Ich habe eine wichtige Lektion gelernt und bin heute weit vorsichtiger, mit wem ich in Kontakt trete – selbst in begrenztem Rahmen.“