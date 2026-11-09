Schweres Busunglück in Kroatien: Zwei Tote und 33 Verletzte

Ein Reisebus durchbricht auf einer kroatischen Autobahn die Leitplanke und überschlägt sich. Zwei Menschen sterben, 33 werden verletzt. Jetzt schildern Überlebende, was kurz vor dem Unglück passiert sein soll.

Ein Reisebus mit serbischen Kennzeichen ist auf der kroatischen Autobahn A3 bei Ivanić-Grad von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Zwei Menschen kamen ums Leben, 33 weitere wurden verletzt, darunter sechs schwer. Der Bus war auf dem Weg in Richtung Zagreb. Die genaue Unfallursache wird weiterhin untersucht.

Das Unglück ereignete sich am Sonntag, 8. November, gegen 7.24 Uhr auf der Autobahn A3, unmittelbar nach der Anschlussstelle Ivanić-Grad in Richtung Zagreb. Nach Angaben der kroatischen Staatsanwaltschaft kamen eine 17-jährige Staatsbürgerin Montenegros und eine kroatische Staatsbürgerin ums Leben. Insgesamt befanden sich 35 Menschen im Bus, darunter zwei Fahrer.

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Unfallhergang

Nach bisherigen Erkenntnissen der kroatischen Staatsanwaltschaft geriet der Bus, der von einem 55-jährigen serbischen Staatsbürger gelenkt wurde, zunächst auf den Pannenstreifen. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen eine Metallleitplanke, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einer angrenzenden Grünfläche. Sechs Menschen erlitten schwere Verletzungen, 27 weitere wurden leicht verletzt. Nach Angaben der kroatischen Behörden bestand für keinen der Verletzten Lebensgefahr.

Offene Ursache

Warum der Bus von der Fahrbahn abkam, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Gegenüber kroatischen Medien äußerten Fahrgäste den Verdacht, dass der Lenker am Steuer eingeschlafen sein könnte. Die Aussagen zum zeitlichen Abstand zwischen dem Fahrerwechsel und dem Unglück unterscheiden sich jedoch. Offiziell bestätigt ist diese Unfallursache nicht. Die kroatische Staatsanwaltschaft hat Obduktionen und weitere Gutachten angeordnet, um die genauen Umstände des Unglücks zu klären.