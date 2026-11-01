Sechs Jahrzehnte auf der Bühne: Mišo Kovač verstorben

Eine Narbe, ein Schnurrbart und eine Stimme für Millionen. Sechs Jahrzehnte stand er im Rampenlicht, nun verstummt der Mann aus Šibenik.

Miso Kovac ist tot. Der Sänger starb im Alter von 85 Jahren. Er zählte zu den prägenden Stimmen im damaligen Jugoslawien und galt als Symbol des dalmatinischen Kulturerbes.

Mehr als sechs Jahrzehnte stand Kovac auf der Bühne, über 20 Millionen Tonträger gingen in dieser Zeit über den Ladentisch. Seine Lieder sind längst Teil des musikalischen Erbes Kroatiens und fanden weit über die Landesgrenzen hinaus ihr Publikum.

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Frühe Karriere

Geboren wurde Kovac am 16. Juli 1941 in Šibenik. Schon als Teenager packte ihn die Leidenschaft für die Musik. Seinen ersten Erfolg feierte er 1961, als er beim Wettbewerb „Prvi glas Šibenik“ den geteilten ersten Platz belegte.

Mitte der 1960er-Jahre begann seine professionelle Laufbahn. Nach einem Auftritt in Karlovac, bei dem er „I Can’t Stop Loving You“ von Ray Charles coverte, war ihm große Aufmerksamkeit sicher, und die Plattenfirma Jugoton nahm ihn unter Vertrag. Seine erste Single war die Interpretation „Ne mogu presta da te volim“.

1969 gelang ihm mit „Više se nećes vratiti“ der Durchbruch. Beim Split Festival 1971 holte er mit „Proplakat će zora“ den Sieg und festigte seinen Ruf als Publikumsliebling.

In den 1970er- und 1980er-Jahren prägte er eine ganze Ära, unter anderem mit Hits wie „You’ve Always Been the Same“, „If You Leave Me“ und „Dalmatia in My Eye“. Für sein Lebenswerk wurde er 2012 mit dem Porin (kroatischer Musikpreis) ausgezeichnet.

Nach einem schweren Autounfall im Jahr 1971 ließ sich Kovac einen markanten Schnurrbart wachsen, um eine Narbe zu verdecken. Der Bart wurde zu seinem Markenzeichen, ebenso wie seine unverwechselbare Stimme und seine Gesten auf der Bühne. Als leidenschaftlicher Fußballfan hielt er sein Leben lang zu Hajduk Split, und seine Lieder wurden zu einem festen Bestandteil der Vereinskultur.

Persönliche Schicksalsschläge

Die 1990er-Jahre brachten persönliche Schicksalsschläge. 1992 starb sein 16-jähriger Sohn Edi, woraufhin sich Kovac mehrere Jahre aus der Öffentlichkeit zurückzog. Später kehrte er mit neuen Alben und Auftritten auf die Bühne zurück.

2002 heiratete er Lidija Pintaric. Seine Tochter Ivana schlug ebenfalls eine Musikkarriere ein.

Einer seiner letzten großen Auftritte fand 2022 am Stari plac (Hajduk-Stadion) in Split statt, wo er Zehntausende Zuschauer begeisterte.