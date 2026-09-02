Sekundenschlaf am Steuer: 76-Jähriger stürzt sieben Meter in Bach

Sieben Meter Tiefe, ein Bach, ein Wrack – und ein 76-Jähriger, der sich selbst daraus befreit.

In der Ortschaft Mitterweißenbach in Bad Ischl im Bezirk Gmunden ist ein 76-jähriger Autofahrer nach einem Sekundenschlaf am Steuer von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Das Auto landete seitlich in einem Bach. Dem Mann gelang es, sich selbständig aus dem Wrack zu befreien.

Anwesende Zeugen kümmerten sich sofort um den Verletzten und leisteten Erste Hilfe, während die Feuerwehr alarmiert wurde. Die Einsatzkräfte bargen das Fahrzeug aus dem Gewässer und errichteten eine Ölsperre, um eine Verunreinigung des Bachs zu verhindern.

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Unterschätzte Gefahr

Sekundenschlaf zählt zu den am häufigsten unterschätzten Gefahren im Straßenverkehr. Ältere Fahrer gelten dabei als besonders gefährdet, da Müdigkeit oft unbemerkt einsetzt und innerhalb von Augenblicken zu unkontrollierbaren Situationen führen kann.

Der 76-Jährige wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Über den genauen Umfang seiner Verletzungen liegen derzeit keine Informationen vor.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und stellte mit der errichteten Ölsperre sicher, dass keine weiteren Umweltschäden entstanden.