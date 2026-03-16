Seniorenheim-Diebin vor Gericht: Schmuck und Bargeld weg

Eine Pflegekraft, ein Seniorenheim und verschwundene Wertsachen – am Ende überführte sie eine Kamera.

Am Montag musste sich eine frühere Pflegekraft vor dem Landesgericht Klagenfurt wegen einer Reihe von Diebstählen verantworten. Ihr wird vorgeworfen, sowohl Bewohner eines Seniorenheims als auch dort beschäftigte Mitarbeiter bestohlen zu haben.

Die Angeklagte war über mehrere Jahre in dem Pflegeheim tätig. In diesem Zeitraum verschwanden Bargeld und wertvoller Schmuck – Vorfälle, die sowohl von Angehörigen als auch von Heimbewohnern der Heimleitung gemeldet wurden. Auch die Geschäftsführung selbst war betroffen: Aus ihrem Besitz wurde unter anderem eine Goldmünzensammlung entwendet.

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Letztlich führte eine Überwachungskamera in einer Bank zur Identifizierung der Angeklagten – sie war dabei gefilmt worden, wie sie mit einer ihr überlassenen Bankomatkarte Geld abhob.

Schuldig gesprochen

Bereits im Herbst hatte eine erste Verhandlung stattgefunden, bei der die Angeklagte ihre Unschuld beteuerte. Auch am Montag bestritt die Verteidigung den Großteil der Vorwürfe und bezeichnete das Verfahren als Indizienprozess. Einzig die Bargeldabhebung wurde nicht in Abrede gestellt.

Am Ende des Verfahrens sprach das Gericht die Angeklagte in mehreren Punkten schuldig – wegen schweren, teilweise gewerbsmäßigen Diebstahls. Vom Vorwurf des Diebstahls der Goldmünzen wurde sie hingegen im Zweifel freigesprochen.

Urteil nicht rechtskräftig

Die verhängte Strafe beläuft sich auf 14 Monate Freiheitsentzug, zudem wurde die Angeklagte zur teilweisen Schadenswiedergutmachung verpflichtet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Verteidigung hat Rechtsmittel angekündigt.