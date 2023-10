SEO-Expertise: Interview mit Nikita Yatsun, Geschäftsführer von Trustfactory

Nikita Yatsun ist als Geschäftsführer von Trustfactory nicht nur Experte für Suchmaschinenoptimierung (SEO), sondern auch für den strategischen Einsatz von Backlinks. In diesem Interview werfen wir einen genaueren Blick auf die Philosophie und Praktiken von Trustfactory und die Bedeutung des organischen Marketings im heutigen digitalen Zeitalter.

Kosmo.at: Herr Yatsun. Stellen sie unseren Lesern sich und ihr Unternehmen doch einmal vor. Was ist das Leitbild von Trustfactory und wie unterscheidet es sich von anderen SEO-Agenturen?

Nikita Yatsun: ”Gern. Mein Name ist Nikita Yatsun und ich bin einer der Gründer von Trustfactory, einer marktführenden SEO-Agentur mit über 40 Angestellten. Unser deutsches Büro hat seinen Sitz im Herzen von Mannheim. Wir haben einen weiteren Standort auf Zypern und arbeiten auf internationaler Basis.

Unsere Mission ist es seit dem Beginn in 2018 Unternehmen durch eine umfangreiche SEO-Beratung aus einer Hand dabei zu helfen, ihr Online-Potenzial voll auszuschöpfen. Unsere Agentur hilft inzwischen über 1.400 Kunden auf Google und Co. erfolgreich zu sein. Dazu gehören Namen wie McMakler, Gelbe Seiten und Oberlo, auf die wir sehr stolz sind.

Was uns von anderen Agenturen unterscheidet, ist unser Fokus auf die 3-Schritte-Methode von Trustfactory und eine transparente, datenbasierte Sicht auf die Suchmaschinenoptimierung. Dabei entwickeln wir maßgeschneiderte Kampagnen für jeden individuellen Kunden. Hier analysieren wir die aktuelle Online-Präsenz eines Unternehmens und identifizieren Optimierungspotenziale. Basierend auf dieser Analyse entwickeln wir dann eine optimiere SEO-Strategie und unterstützen schließlich bei der Umsetzung und Überwachung dieser Pläne.”

Kosmo.at: Sie haben über die 3-Schritte-Methode von Trustfactory gesprochen. Können Sie uns diese Methode näher erläutern?

Nikita Yatsun: “Selbstverständlich. In den drei Schritten konzentrieren wir und auf drei entscheidende Grundpfeiler einer erfolgreichen SEO-Strategie: dem On-Page Gerüst der Kundenwebseite, dem Erstellen von hochwertigem Content mit Mehrwert, der sowohl die Zielgruppe des Kunden als auch die Algorithmen von Google anspricht, und schließlich einen effektiven, skalierbaren Backlinkaufbau mit hohen Trust-Werten. Diese Faktoren tragen stark dazu bei, dass Suchmaschinen wie Google die Inhalte unserer Kunden verstärkt an die Nutzer weitergeben, zu deren Suchanfragen sie passen.”

Kosmo.at: Es gibt viele Diskussionen über den Wert von Backlinks in der SEO. Wie sieht Trustfactory die Rolle von Backlinks im SEO-Prozess?

Nikita Yatsun: “Backlinks spielen ohne Zweifel eine wichtige Rolle in der SEO, aber es ist entscheidend, Qualität über Quantität zu stellen. Bei Trustfactory konzentrieren wir uns auf den Aufbau von hochwertigen, relevanten Backlinks, die nicht nur den Rankings helfen, sondern auch echten Mehrwert für die Nutzer bieten. Für exklusive Linkplatzierungen haben wir deshalb sogar selbst einen Verlag aufgebaut, der viele hoch angesehene Publisher enthält, die den Content unserer Kunden veröffentlichen.”

Kosmo.at: Was denken Sie über die aktuelle Abhängigkeit von Unternehmen von bezahlten Werbeanzeigen im Vergleich zur organischen Suche?

Nikita Yatsun: “Bezahlte Anzeigen haben sicherlich ihre Berechtigung, insbesondere für kurzfristige Ziele. Aber die organische Suche bietet eine nachhaltige und oft kostengünstigere Möglichkeit, langfristige Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit zu erlangen.

Kunden reagieren heute häufig negativ auf direkte Werbung und empfinden sie als aufdringlich. Durch das organische Marketing entsteht eher ein Word-of-Mouth-Effekt, also das Gefühl, etwas von anderen Privatpersonen ehrlich empfohlen zu bekommen. Dadurch spricht man auch die Menschen an, die Werbung kritisch gegenüberstehen.”

Kosmo.at: Viele Unternehmen zögern, in SEO zu investieren, da es oft lange dauert, bis Ergebnisse sichtbar werden. Wie überzeugen Sie potenzielle Kunden von der Langzeitinvestition in SEO?

Nikita Yatsun: “Organisches SEO ist in der Tat eine Langzeitinvestition. Ich vergleiche es oft mit einem Marathon statt eines Sprints, oder dem Pflanzen eines Baumes: Es braucht Zeit, bis er Früchte trägt. Aber einmal etabliert, profitiert man jahrelang davon. Hier scheitern viele SEO-Strategien, die Unternehmen selbst umsetzen, weil ihnen die Ausdauer fehlt. Bei Trustfactory zeigen wir unseren Kunden konkrete Fallstudien und Erfolgsgeschichten, die die langfristigen Vorteile und den Return of Interest von SEO unterstreichen, und helfen dabei, am Ball zu bleiben.”

Kosmo.at: Abschließend, was sind die drei wichtigsten Dinge, die Unternehmen beachten sollten, wenn sie ihre SEO-Strategie für das kommende Jahr planen?

Nikita Yatsun: “Erstens, immer auf dem neuesten Stand der SEO-Trends und Algorithmus-Updates bleiben. Zweitens, den Nutzer in den Mittelpunkt stellen, denn letztendlich ist SEO über die Bereitstellung einer optimalen Nutzererfahrung. Und drittens, messbare Ziele setzen und regelmäßig analysieren, um die Strategie entsprechend anzupassen.”

Kosmo.at: Herr Yatsun, vielen Dank für Ihre Zeit und die wertvollen Einblicke in die Welt der Suchmaschinenoptimierung. Es war uns eine Freude, mehr über Trustfactory und Ihre Vision für die Zukunft von SEO zu erfahren.

Nikita Yatsun: “Es war mir ein Vergnügen. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Auf eine erfolgreiche Zukunft im Bereich SEO!”