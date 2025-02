Serbian Wine Fest in Wien: Triumph für Serbiens Wein- und Schnapskultur!

Am 31. Jänner 2025 öffnete der Wiener Rathauskeller seine Tore für den ersten Serbian Wine Fest, einen bedeutenden Event zur Promotion serbischer Weine und Schnäpse. Organisiert von der Akademie für Weintourismus, bot das Festival den über 500 Besuchern eine hervorragende Gelegenheit, sich mit Produkten von mehr als 50 renommierten serbischen Weingütern und Destillerien vertraut zu machen.

Die Veranstaltung, die um 14 Uhr begann und bis 22 Uhr andauerte, versammelte eine beeindruckende Zahl von Gästen, darunter offizielle Vertreter, Geschäftsleute, Gastronomen sowie Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit. Ziel des Festivals war es, die einzigartigen Weine und Schnäpse aus Serbien zu präsentieren und die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Weinproduktion und -vermarktung zu fördern.

Fokus des Festivals

Der Fokus des Festivals lag nicht nur auf der Präsentation bekannter Marken, sondern auch auf der Förderung kleinerer Produzenten, insbesondere der autochthonen serbischen Rebsorten wie Tamjanika und Prokupac. Diese Sorten haben auf den internationalen Märkten bereits Anerkennung gefunden und zeigen das Potenzial serbischer Weine und Schnäpse, sich auch global zu etablieren.

Milos Kalapis, der Gründer der Akademie für Weintourismus und Organisator des Festivals, erklärte, dass der Serbian Wine Fest in erster Linie als professionelle Veranstaltung konzipiert wurde. „Unser Ziel war es, serbische Produkte in Wien zu präsentieren und neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit in der internationalen Geschäftswelt zu schaffen“, sagte Kalapis. „Wir engagieren uns aktiv für die Förderung der Weinkultur Serbiens, nicht nur hier, sondern auch bei zahlreichen internationalen Wettbewerben, bei denen serbische Weine und Schnäpse regelmäßig Spitzenplätze belegen.“

Die Veranstaltung wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt. In diesem Jahr will die Akademie für Weintourismus die besten serbischen Weingüter und Destillerien auch in München und Triest präsentieren. Dadurch wird die Bedeutung und Beliebtheit der serbischen Weinkultur weiter wachsen.

Weintourismusbranche

Die Zusammenarbeit mit KOSMO als Medienpartner des Events war ein weiterer Schritt in der Förderung des serbischen Wein- und Schnapsmarktes in Europa. Die Akademie für Weintourismus hat sich in den letzten Jahren als führende Institution in der serbischen Weintourismusbranche etabliert. Sie verbindet serbische Weingüter mit internationalen Märkten und fördert die Kultur der lokalen Weine und Destillate durch Bildungsprogramme und Zusammenarbeit mit europäischen Institutionen. Der Serbian Wine Fest ist nur ein weiteres Beispiel für den Erfolg dieser Bemühungen.