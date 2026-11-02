Zwei Reisen, zwei Machtzentren, ein enger Takt: Radomir Saičić nennt Termine für Energie, Budget und den Kampf gegen Korruption.

Radomir Saičić von der siegreichen Studentenliste hat einen Zeitplan für die künftige Regierungsarbeit umrissen. Vorgesehen sind Gespräche in Washington und Moskau über längerfristige Energievereinbarungen, ein transparenterer Kurs beim Budget 2027 sowie klar definierte Ziele für die ersten 30 und 100 Tage.

Radomir Saičić, ordentlicher Professor an der Chemischen Fakultät der Universität Belgrad und ordentliches Mitglied der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste, sprach im Interview mit dem Magazin NIN von einem Programm, dessen Umsetzung messbar sein solle. Zunächst erläuterte er die Prioritäten für die ersten Wochen einer künftigen Regierung.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Erste 30 Tage

In den ersten 30 Tagen sollen laut Saičić die Stabilität des Dinar-Kurses, die reguläre Auszahlung von Gehältern und Pensionen sowie die Energieversorgung gewährleistet werden. Das betreffe Erdöl und Gas ebenso wie den Betrieb der Elektroprivreda Srbije. Dafür kündigte er Delegationsreisen nach Washington und Moskau an.

In Washington sollen Gespräche über die US-Sanktionen gegen den serbischen Ölkonzern NIS und die dafür erteilten OFAC-Ausnahmegenehmigungen geführt werden. In Moskau soll eine längerfristige Gasvereinbarung verhandelt werden. „Dazu kommt das Budget 2027, das festgelegt und beschlossen wird. Bei der Verwendung der Mittel wird es eine Wende hin zu mehr Transparenz geben“, sagte Saičić.

Reformen und Ausblick

Für die ersten 100 Tage stellte er Schritte zur Entkriminalisierung des Staates, zur Restrukturierung und zur Professionalisierung des Managements in Aussicht. „Vorgesehen sind die Überprüfung von Projekten von öffentlicher Bedeutung, die Umstrukturierung staatlicher Institutionen und Unternehmen, ein professionelleres Management, ein neues Anreizsystem sowie eine strenge Kontrolle und Bestrafung von Korruption„, erklärte er.

Unternehmen, die ihre Stellung unrechtmäßig erlangt haben, sollen nach Saičićs Ankündigung geschlossen werden. Wirtschaftsstreitigkeiten, die auf verantwortungsloses oder kriminelles Verhalten der früheren Regierung zurückgehen, würden beigelegt. Unrechtmäßig erworbenes Vermögen von Funktionären und Parteifinanziers werde zurückgeholt.

Binnen eines Jahres kündigte Saičić umfassende Reformgesetze an. „Innerhalb eines Jahres werden Reformgesetze beschlossen, etwa für Telekommunikation, Versicherungen, Luftverkehr, Bankgebühren und Einzelhandel, dazu Steuer- und Antikorruptionsgesetze sowie das Wertpapiergesetz, unter anderem“, so Saičić.

In diesem Zeitraum sollen auch Fragen der Investitionen und der Digitalisierung geklärt werden. Für die Zeit danach sei vorgesehen, Wissenschaftler und Unternehmer aus der serbischen Diaspora einzubinden und Hochtechnologieunternehmen mit Forschungs- und Entwicklungszentren zu gründen.

Ziel sei der Aufbau einer wissensbasierten Wirtschaft, die den hohen Standards des 21. Jahrhunderts entspricht.