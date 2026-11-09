Serbien: Studentenliste einigt sich auf Kandidaten für Parlamentsvorsitz

Ein Name steht fest, doch noch kennt ihn niemand. In Serbien hat die Studentenliste ihren Favoriten für den Parlamentsvorsitz bereits gewählt.

Die serbische Studentenbewegung hat sich nach Angaben des früheren Nationalbankgouverneurs Dejan Šoškić auf einen Kandidaten für den Vorsitz des Parlaments verständigt. Der Name bleibt vorerst geheim und soll von der Studentenbewegung selbst bekannt gegeben werden. Nach ihrem Wahlsieg verfügt die Studentenliste über 140 der insgesamt 250 Parlamentssitze und damit über eine absolute Mehrheit.

Soskic, früherer Gouverneur der Serbischen Nationalbank und Kandidat der Liste „Studentska lista: Studenti pobjeđuju“, sagte in der N1-Sendung „Utisak nedjelje“, die künftigen Abgeordneten stünden laufend im Austausch miteinander und bereiteten sich auf ihre Arbeit im Parlament vor. Den Namen des Kandidaten für den Parlamentsvorsitz werde man vorerst nicht nennen.

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Zeitplan der Regierung

Die konstituierende Sitzung des serbischen Parlaments ist für den 17. November um 10 Uhr angesetzt. Dabei sollen die Mandate der Abgeordneten bestätigt und die neue Parlamentsführung gewählt werden. Šoškić erwartet, dass sich die politischen Abläufe danach beschleunigen. Mit der Aufnahme der parlamentarischen Arbeit und der Bildung der Ausschüsse sollen auch die Voraussetzungen für die Bildung einer neuen Regierung geschaffen werden.

Nach den Vorstellungen von Šoškić könnte die neue serbische Regierung innerhalb eines Monats nach dem formalen Abschluss des Wahlverfahrens und der Konstituierung des Parlaments gebildet werden. Er geht außerdem davon aus, dass die politischen Abläufe einschließlich der Präsidentschaftswahlen bis Ende 2026 abgeschlossen sein könnten. Dabei handelt es sich um seine politische Einschätzung und nicht um einen verbindlich festgelegten Zeitplan.

Parlamentarische Vorbereitung

Die künftigen Abgeordneten der Studentska lista machen sich laut Soskic mit der Arbeitsweise des Parlaments und den nötigen Unterlagen vertraut, allen voran mit der Geschäftsordnung. Dabei orientieren sie sich an der bisherigen Praxis im Land und an vergleichbaren Vorgehensweisen im Ausland.

„Als künftige Abgeordnete sind wir ständig im Gespräch. Wir beschäftigen uns damit, wie das Parlament funktioniert, mit den Dokumenten, die man kennen muss, etwa der Geschäftsordnung, mit der bisherigen Praxis in unserem Land und mit einigen vergleichbaren internationalen Vorgehensweisen“, sagte Soskic.

Šoškić betonte außerdem, dass die künftigen Abgeordneten der Studentenliste ihre Entscheidungen eigenständig treffen werden. Nach der Bestätigung ihrer Mandate seien sie rechtlich selbst für ihre parlamentarische Arbeit verantwortlich. Damit beginnt aus seiner Sicht der Übergang von der Studentenbewegung zur regulären politischen Arbeit im Parlament. Auch die künftigen Regierungsmitglieder sollen ihre Entscheidungen eigenverantwortlich treffen.