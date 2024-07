Serbisch-Orthodoxe Kirche unterstützt David Bilbija bei Parlamentswahlen in Österreich

David Bilbija erhielt die Unterstützung der Serbisch-Orthodoxen Kirche (SPC). Bei einem Treffen mit dem Mäzen der SPC, Miodrag Daka Davidović, und dem Unternehmer Milan Aleksić wurde Bilbijas Kandidatur offiziell unterstützt.

Miodrag Daka Davidović, ein bedeutender Unterstützer der Serbisch-Orthodoxen Kirche, betonte die Wichtigkeit von Bilbijas Kandidatur für die gesamte serbische Gemeinschaft in Österreich. Davidović sprach Bilbija seine volle Unterstützung für die Parlamentswahlen am 29. September aus und rief alle Bürger auf, ihre Stimme dem serbischen Vertreter zu geben. Diese Unterstützung durch die SPC ist ein bedeutender Schritt für Bilbija und seine Kandidatur.

David Bilbija äußerte sich dankbar über die Unterstützung der Serbisch-Orthodoxen Kirche: „Ich bin zutiefst dankbar für die Unterstützung von Miodrag Daka Davidović und der gesamten Serbisch-Orthodoxen Kirche. Diese Unterstützung bedeutet mir und unserer Gemeinschaft sehr viel. Ich werde mich mit ganzer Kraft für die Interessen unserer Menschen in Österreich einsetzen.“

Davidovićs Beitrag zur SPC

Miodrag Daka Davidović ist bekannt als großer Mäzen der Serbisch-Orthodoxen Kirche und hat zahlreiche Kirchen und Klöster in Montenegro, der Republika Srpska und Serbien unterstützt. Er wurde von der SPC mit drei Orden ausgezeichnet und steht damit als einer der wenigen lebenden Träger der höchsten kirchlichen Auszeichnungen. Davidović ist unter anderem der Mäzen des Klosters des Heiligen Sava in Golija und Mitfinanzier des Gedenkmuseums in Stari Brod.

David Bilbija kandidiert für die Sozialdemokratische Partei Niederösterreichs (SPÖ) bei den kommenden Parlamentswahlen in Österreich. Die Unterstützung durch die SPC könnte Bilbija zusätzlichen Rückhalt in der serbischen Gemeinde verschaffen und seine Position im Wahlkampf stärken.