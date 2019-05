„Serbischer Schwiegersohn brachte Strache zu Fall“ (FOTOS & VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Im Minutentakt treffen neue Informationen rund um das Ibiza-Video und den damit verbundenen Fall der türkis-blauen Regierung ein. Auch in Balkan-Medien ist das Thema auf den Titelblättern zu finden.

Die Ereignisse in dieser Causa überschlagen sich seit Ende letzter Woche. Während Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus am Samstag ihren Rücktritt bekanntgaben, die Regierung aufgelöst und Neuwahlen angeordnet und alle FPÖ-Minister ihre Büros räumten, kommen immer wieder neue Details zum Ibiza-Video ans Tageslicht.

Viele Bürger und Politiker fordern, dass die Beteiligten zur Verantwortung gezogen werden. Gestern wurde zudem über die möglichen rechtlichen Folgen für Strache, Gudenus & Co. diskutiert. (KOSMO berichtete)

Gudenus ist „Straches Sargnagel“

Seitdem bekannt wurde, dass das Treffen auf Ibiza mit der vermeintlichen Oligarchen-Nichte vom ehemaligen FPÖ-Klubchef organisiert wurde, gibt es hunderte Artikel, die in Johann Gudenus den Schuldigen für Straches Misere sehen. Der ehemalige Vizekanzler soll sogar seine Bedenken bezüglich der „reichen Russin“ geäußert haben.

HC Strache habe ihre Füße als zu ungepflegt für solch eine wohlhabende Frau erachtet. Sein engster Vertrauter, Johan Gudenus überzeugte ihn dennoch davon, das Treffen mit dem Lockvogel abzuhalten.

„Es tut mir aufrichtig leid, dass ich dieses einmalige Treffen auf Ibiza mitorganisiert und damit Heinz-Christian Strache überhaupt erst mit dieser Causa in Verbindung gebracht habe“, so Gudenus am Dienstag gegenüber der APA.

Kein Wunder also, dass ihn zahlreiche Medien im In- und Ausland als Schuldigen bezeichnen. Während „Der Standard“ von Gudenus als „Straches Sargnagel“ spricht, so betiteln ihn Medien am Balkan als „serbischen Schwiegersohn, der die Regierung zu Fall brachte“.

„Womöglich K.o-Tropfen im Spiel“

Im Interview mit der Österreichischen Presseagentur äußerte der ehemalige FPÖ-Klubobmann zudem die Befürchtung, dass „weiteres Material, dass ihn in kompromittierenden Situationen zeigt“ in die Öffentlichkeit gelangen könnte.

„Ich war in dieser längeren Zeitspanne sichtlich in einer Ausnahmesituation. Erschöpft, überarbeitet, nahe einem Burn-out und in einer persönlichen Krise. Zu wenig Schlaf, zu viel Alkohol, gemixt mit Energydrinks, und psychotrope Substanzen, um die innere Anspannung und Unruhe zu bekämpfen“, fügte er hinzu.

Gudenus bezeichnete sich aus diesem Grund als „willkommenes und willfähriges Opfer“. Er äußerte auch die Vermutung, dass man ihn mit „K.o.-Tropfen oder ähnlichen Substanzen und Drogen“ gefügig gemacht habe, da ihm Erinnerungen an den Abend fehlen würden.

Gudenus‘ Ehefrau auch beschuldigt

Der Grund, weshalb Johan Gudenus von Balkan-Medien als „serbischer Schwiegersohn“ bezeichnet wird, ist seine Ehe zu Tajana (geb. Tajčić). Das Paar heiratete im Mai 2017 traditionell serbisch-orthodox in Banja-Luka (Bosnien-Herzegowina). (KOSMO berichtete)

Auf der Gästeliste war unter anderem der damalige Präsident der bosnisch-herzegowinischen Entität Republika Srpska, Milorad Dodik zu finden. Im August folgte schließlich eine Hochzeitsfeier in Wien, von welcher Tajana Gudenus stolz ein Video postete. (KOSMO berichtete)

In den vergangenen Tagen gab es in Balkan-Medien zahlreichen Artikeln, die von Gudenus‘ Gattin als „mysteriöse Serbin aus Kroatien, die die österreichische Regierung zu Fall brachte“ sprachen. Inwieweit Tajana Gudenus jedoch direkt in die Organisation des Treffens mit der vermeintlichen Oligarchen-Nichte verwickelt ist, ist derzeit noch nicht bekannt und reine Spekulation.

