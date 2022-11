Seriöse Online Casinos in Österreich – wie sieht es mit der rechtlichen Lage aus

Die Österreicher lieben Glücksspiel. Tatsächlich kann man im Alpenland die Geschichte der Casino-Spiele bis zum 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Schon damals waren sie sehr populär und da man sich immer Sorgen um das Wohlergehen der Bevölkerung machte und sie vor Spielsucht schützen wollte, ging man manchmal sogar hart vor. So wurden sämtliche Glücksspiele 1696 vom Kaiser Leopold I. verboten.

Die Strapazen setzten sich bis 1934 fort, als die Österreichische Casino AG gegründet wurde. Erst seit 1989 gibt es eigentlich eine offizielle Gesetzgebung, die legale Online Casinos vorsieht. Allerdings ist der Fall Österreich hinsichtlich der Glücksspiele etwas ganz besonderes in der Europäischen rechtlichen Praxis, denn hier herrscht immer noch das Staatsmonopol.

Inzwischen haben die bunten Casino-Spiele das Internet erobert. Will man allerdings Online Casino in Österreich spielen, wird man feststellen, dass es nur eine offiziell lizenzierte Online Glücksspiel-Plattform gibt, nämlich win2day. Das kann Sie natürlich in den Irrtum verleiten, dass es seriöse Online Casinos in Österreich mit dieser einzigen Ausnahme gar nicht gibt. Glücklicherweise ist das aber nicht der Fall. Wer also seine Lieblingsbeschäftigung im Alpenland frönen will, der kann es ganz unbesorgt tun in einer der zahlreichen Optionen für Internet Echtgeld Casino, die den österreichischen Zockern angeboten werden.

Staatsmonopol und zugleich eine Menge seriöser Online Casinos in Österreich? Wie können sie unter einem Dach existieren? Da die Situation ziemlich kompliziert ist, wollen wir Ihnen gleich die rechtliche Lage etwas genauer erläutern und auch Hinweise geben, wie Sie ein sicheres und gutes Online Casino in Österreich auswählen können.

So wird Glücksspiel in Österreich geregelt

Seit dem 28. November 1989 gibt es in der Alpenrepublik offiziell eine staatliche Regelung der Casino-Spiele und wo man sie legal genießen kann. Das österreichische Glücksspielgesetz (GSpG) sieht dabei eine einzige staatliche Glücksspiellizenz vor, diese der Casinos Austria AG. Die staatliche Gesellschaft betreibt im Land zwölf klassische Spielcasinos in den bekanntesten Städten und Kurorten. Das sind die Casinos in Wien, Velden, Seefeld, Kitzbühel, Graz, Innsbruck, Bregenz, Baden, Zell am See, Salzburg, Linz und Kleinwalsertal. Zusammen mit der Österreichischen Lotterie GmbH betreibt Casinos Austria AG auch das einzige offizielle Online Casino in Österreich – win2day.

Das sogenannte „große“ Casino-Spiel, das in den zwölf staatlichen Casinos und auf der einzigen Online-Plattform stattfindet, wird vom österreichischen Finanzministerium beaufsichtigt. Eine speziell für den Zweck gegründete Glücksspielbehörde ist zwar geplant, existiert aber immer noch nicht.

Das „kleine Glücksspiel“ – eine österreichische Spezialität

Was das bisher diskutierte „große Glücksspiel“ in einem österreichischen Echtgeld Casino auszeichnet, ist neben den rechtlichen Besonderheiten auch die Höhe der Einsätze, die man in den traditionsreichen Spielbanken in einem fantastischen Casino-Ambiente tätigen kann.

Wenn man allerdings mit geringen Einsätzen unter 10 Euro spielen will, dann sieht die Lage komplett anders aus. Tatsächlich entscheiden hier die einzelnen Bundesländer, die auch die Lizenzen ausstellen. Alles kommt unter dem Begriff „kleines Glücksspiel“ oder auch „Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten“ zusammen. Einschränkungen gibt es im Kleinformat der Glücksspiele eine ganze Menge. Handelt es sich zum Beispiel um einzeln aufgestellte Spielautomaten, darf der Einsatz 1 Euro nicht überschreiten und auch der maximale Gewinn ist auf 1.000 Euro begrenzt. Das erklärt übrigens, warum sich seriöse Online Casinos in Österreich so einer großen Popularität erfreuen. Hier gibt es einfach diese Limits nicht und man will ja nicht immer im James-Bond-Stil im klassischen Casino groß spielen.

Doch wie sieht es mit den Lizenzen für Online Glücksspiele in Österreich aus? Ist man immer nur auf win2day angewiesen?

Die offizielle Regelung der Online Casinos in Österreich

Trotz Monopol kann man als Online Casino Betreiber offiziell eine staatliche Lizenz für das Anbieten vom Online Echtgeld Casino beantragen. Hier sind allerdings die Auflagen und Regeln so streng, dass sich keiner traut, so ein Unterfangen zu riskieren. Man ist auch zu limitiert, was das Monopol des Staates natürlich noch verstärkt.

Der Firmensitz des Betreibers soll zum Beispiel unbedingt in Österreich sein. Darüber hinaus kann so ein offiziell lizenziertes Online Casino in Österreich nur Kunden mit österreichischem Wohnsitz haben. So eine Einschränkung ist rein wirtschaftlich von keinem Online Casino Betreiber zu verkraften. Internationale Kunden sind also absolut nicht zugelassen.

Was ziemlich klug bei dieser besonderen Regelung erscheint, sind nur die Spielerschutz-Maßnahmen. Doch solche sehen auch die anderen in der EU geltenden Lizenzen für Online Spielhallen vor.

So kommen wir schließlich zum Kernpunkt unseres Berichts.

In Sachen Glücksspiel unterliegt Österreich den Regeln der EU

Genau aus diesem Grund ist die Situation rund um legale Online Casinos in der Alpenrepublik auch so umstritten. Denn Österreich ist Mitglied der Europäischen Union und somit hat die Gesetzgebung der EU Vorrang über die nationale Gesetzgebung. Und auf europäischer Ebene ist Online Glücksspiel laut EU-Richtlinie nicht illegal, wenn auch keine staatliche österreichische Lizenz vorliegt.

In einfachen Worten ausgedrückt, bedeutet das für den Spieler nur eines. Besitzt ein Online Casino eine EU-gültige Lizenz, kann das Spielangebot ganz legal auch in Österreich angeboten werden. Eine strafrechtliche Verfolgung von Spielern, die in internationalen Online Spielbanken zocken, ist somit absolut ausgeschlossen und auch illegal. Die ausländischen Casino-Seiten können auch seitens des österreichischen Staates nicht blockiert werden. Das ist auch der Grund, warum wir hier uns mit dem Thema rund um seriöse Online Casinos in Österreich befassen. Diese sind absolut legal und man kann da ruhig weiter die wunderbaren Casino-Kreationen genießen.

Doch die Betonung liegt bei unserer Diskussion auf das Wort „seriös“. Was das zu bedeuten hat, darauf wollen wir jetzt eingehen. Hier findet man 10 seriöse Online Casinos Österreich legal und sicher mit vollständigem Erfahrungsbericht.

Welche Merkmale haben seriöse Online Casinos in Österreich?

Wenn Sie in einem Online Casino in Österreich zu spielen gedenken, gibt es eigentlich einige einfache Sachen zu beachten, welche ein seriöses Echtgeld Online Casino ausmachen:

Eine EU-gültige Glücksspiellizenz soll unbedingt vorliegen. Diese kann sowohl aus Malta als auch aus Curacao stammen. Beide Glücksspielbehörden sind für ihren akribischen Ansatz bei der Erteilung der Zulassung bekannt. Dass es ein Betrüger schafft, so eine Lizenz zu erwerben, ist somit so gut wie ausgeschlossen.

Sicherheit und Datenschutz sollen in einem seriösen Online Casino in Österreich dem neuesten Stand der Technologien entsprechen. Jeglicher Datentransfer soll folglich SSL-verschlüsselt sein und auch die Webseiten müssen mithilfe von Firewall-Software Hackerangriffen problemlos standhalten.

Die Zahlungsmethoden sollen zuverlässig und unkompliziert zu benutzen sein. Im Idealfall fallen sowohl bei Ein- als auch bei Auszahlungen keine Gebühren an und die Beträge sind nicht limitiert.

Der Kundendienst ist ein weiterer wichtiger Punkt, wenn es um seriöse Online Casinos in Österreich geht. Dieser ist die einzige Anlaufstelle für Kunden bei eventuellen Problemen technischer und auch anderer Natur. Demzufolge soll der Kundendienst auf allen möglichen Kanälen, sprich E-Mail, telefonische Hotline und Live-Chat, einwandfrei funktionieren. Und das selbstverständlich in deutscher Sprache und möglichst rund um die Uhr.

Die Casino-Boni, die ein Online Casino in Österreich Neukunden und Stammspielern zur Verfügung stellt, bewerten wir nicht nur nach Betrag oder Anzahl der Freispiele. Die Bonusangebote sollen an machbaren Bonusbedingungen geknüpft sein.

Ein seriöses Online Echtgeld Casino in Österreich soll natürlich auch ein breitgefächertes Angebot qualitativ hochwertiger Spiele aufweisen können. Hier spielt natürlich nicht nur die Menge der Casino-Titel eine Rolle und dass diese den besten Spieleschmieden entstammen. Auch für Vielfalt der Casino-Genres soll gesorgt sein.

Und wenn schon von den Genres die Rede ist, was für Casino-Spiele bieten legale Online Casinos ihren österreichischen Kunden an?

Die Casino-Spiele, die man im Online Casino in Österreich zocken kann

Das Spielportfolio, die sichere Online Casinos in Österreich für den passionierten Zocker parat haben, umfasst meistens folgende Genres:

Spielautomaten aller Arten, inklusive solche mit modernen Features, Bonusrunden und progressiven Jackpots;

klassische Tisch- und Kartenspiele, darunter Roulette, Poker, Blackjack und Baccarat;

Live-Casino Spiele und Live-Gameshows;

Lotterien, Rubbellose, Keno und Bingo.

Unser Fazit zu seriösen Online Casinos in Österreich

Von allem bisher Gesagten sollte Ihnen ziemlich klar geworden sein, dass Sie trotz Staatsmonopol im Alpenland ziemlich viele Optionen haben, Online Glücksspiel zu genießen. Wir würden Ihnen hier nur empfehlen, sich die Zeit zu nehmen und anhand der hier aufgeführten Kriterien die Online Spielhalle Ihrer Wahl genau zu überprüfen. Besonderen Wert müssen Sie natürlich vor allem auf die gültige EU-Lizenz legen. Wer in Deutschland wohnt, findet auf PNP seriöse deutsche Online Casinos die von Experten getestet wurden.