SHR Miner startet kostenlosen Cloud-Mining-Service für Krypto-Inhaber

SHR Miner hat einen kostenlosen Cloud-Mining-Service für Inhaber von BTC, XRP und ETH gestartet, der tägliche Gewinne von 17.700 US-Dollar oder mehr ermöglichen soll.

Da Kryptowährungen weltweit immer beliebter werden, suchen immer mehr Anleger nach Möglichkeiten, ein stetiges passives Einkommen zu generieren, ohne dafür teure Ausrüstung oder spezielle Kenntnisse zu benötigen.

SHRMiner ermöglicht es Inhabern von BTC, XRP und ETH, auf einfache Weise passives Einkommen zu erzielen, ohne teure Hardware oder technisches Fachwissen zu benötigen.

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In der sich rasant entwickelnden Welt der Kryptowährungen sind Benutzerfreundlichkeit und hohe Renditen von großer Bedeutung. Für alle, die unkompliziert ein regelmäßiges Einkommen erzielen möchten, ist Cloud-Mining eine attraktive Option. Dieser Artikel beleuchtet das Konzept des Cloud-Minings und erklärt am Beispiel des Anbieters SHRMiner, wie damit tägliche Einnahmen von 7.900 US-Dollar oder sogar mehr möglich sein sollen.

Der Reiz des Cloud-Minings

Cloud-Mining ist bei Kryptowährungsbegeisterten aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und seines Komforts seit Langem beliebt. Im Gegensatz zum traditionellen Mining entfällt die Notwendigkeit teurer Hardware, spezialisierter technischer Expertise oder ständiger Überwachung.

Außerdem vereinfacht Cloud-Mining den gesamten Prozess. Dadurch kann jeder – unabhängig von seiner Erfahrung – an der Kryptowährungsrevolution teilhaben. Anstatt in kostspielige Mining-Ausrüstung zu investieren und komplexe Systeme zu verwalten, können Nutzer einfach Mining-Kapazität von entfernten Rechenzentren mieten und am Gewinn beteiligt werden.

Kürzlich hat SHRMiner, eine in Großbritannien ansässige Cloud-Mining-Plattform, offiziell einen neuen „kostenlosen Cloud-Mining-Service“ eingeführt. Dieser Service richtet sich an Inhaber gängiger Kryptowährungen wie BTC, XRP, DOGE, LTC und ETH. Damit bietet die Plattform Nutzern eine neue Möglichkeit, ohne Einstiegshürden am Kryptowährungs-Mining teilzunehmen.

Gleichzeitig hat SHRMiner eine neue mobile App auf den Markt gebracht. Mit dieser können Benutzer ihre Mining-Aktivitäten jederzeit und überall verwalten. Damit wurde laut Anbieter effektiv das „Zeitalter des mobilen Minings“ eingeläutet.

SHRMiner: Die perfekte Mischung aus Faulheit und Profit

SHRMiner revolutioniert nach eigenen Angaben das Cloud-Mining und ist damit eine ideale Wahl für Einsteiger. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche gelingt der Einstieg selbst Krypto-Neulingen mühelos.

Für SHRMiner ist Einfachheit kein Nachteil, sondern der Schlüssel zum Erfolg. Als Pionier im Cloud-Mining betreibt SHRMiner weltweit über 150 Mining-Farmen mit mehr als 600.000 Mining-Einheiten, die vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben werden sollen. Dank stabiler Renditen und hoher Sicherheit genießt das Unternehmen laut eigenen Angaben das Vertrauen von über 5 Millionen Nutzern.

Wie kann SHRMiner zu einer Quelle passiven Einkommens werden?

Sie können in nur drei einfachen Schritten mit dem Verdienen von Mining-Belohnungen beginnen:

1. Registrieren Sie ein Konto

Durch einen Besuch der offiziellen SHRMiner-Website können Nutzer sich in weniger als zwei Minuten ein kostenloses Konto erstellen. Außerdem erhalten sie laut Anbieter einen Anmeldebonus von 15 US-Dollar.

Mit diesem Bonus können sie die Dienste der Plattform schnell kennenlernen und durch einen kostenlosen Testvertrag täglich 0,60 US-Dollar verdienen.

2. Wählen Sie einen Cloud-Mining-Plan aus

Danach wählen Nutzer einen Cloud-Mining-Plan, der ihren Bedürfnissen und ihrem Budget entspricht. Die Plattform bietet flexible Pläne von 100 bis 200.000 US-Dollar, um den Anlagezielen verschiedener Nutzer gerecht zu werden.

3. Beginnen Sie, Renditen zu erzielen

Nach dem Kauf eines Vertrags werden die Erträge automatisch innerhalb von 24 Stunden gutgeschrieben. Eine zusätzliche Verwaltung oder Aktion ist dafür laut Anbieter nicht erforderlich.

Benutzer können ihre Erträge jederzeit auf ihre Kryptowährungs-Wallet-Adressen auszahlen lassen oder die Gewinne reinvestieren, um vom Zinseszinseffekt zu profitieren.

Der Hauptvorteil dieses Modells liegt in der deutlichen Senkung der Einstiegshürde. Nutzer müssen weder spezifische Mining-Hardwaremodelle noch Hashrate-Konfigurationen recherchieren oder eigene Systemumgebungen einrichten.

Durch die einfache Registrierung eines Kontos, die Einzahlung von Assets und die Auswahl eines Mining-Plans können sie sofort Renditen erzielen.

Vorteile der SHRMiner-Plattform

Die Plattform unterstützt eine tägliche automatische Abrechnung .

. Es fallen laut Anbieter keine zusätzlichen Strom- oder Wartungskosten an.

an. Genutzt wird fortschrittliche ASIC-Mining-Hardware , die mit erneuerbaren Energiequellen wie Wasserkraft, Windkraft und Solarenergie betrieben werden soll.

, die mit erneuerbaren Energiequellen wie Wasserkraft, Windkraft und Solarenergie betrieben werden soll. Unterstützt wird das Mining mehrerer Währungen: Nutzer können gängige Kryptowährungen wie BTC, XRP, ETH, DOGE, USDC, USDT, SOL, LTC und BCH verdienen.

verdienen. Die Plattform ist mit SSL-Verschlüsselung und DDoS-Schutz ausgestattet.

und ausgestattet. Ein Echtzeit-Einnahmen-Dashboard soll die einfache Überwachung der Mining-Leistung ermöglichen.

soll die einfache Überwachung der Mining-Leistung ermöglichen. Der Zugriff erfolgt zu 100 Prozent aus der Ferne und ist vollständig über die SHRMiner-Anwendung oder den Browser möglich.

und ist vollständig über die SHRMiner-Anwendung oder den Browser möglich. Es sind laut Anbieter keine Hardwarevoraussetzungen notwendig.

Technischer Online-Support soll rund um die Uhr verfügbar sein.

Über das Partnerprogramm können Nutzer durch die Empfehlung von Freunden eine Provision von bis zu 4,5 Prozent verdienen.

können Nutzer durch die Empfehlung von Freunden eine Provision von bis zu verdienen. Zusätzlich besteht laut Anbieter die Möglichkeit, einen weiteren Bonus von bis zu 30.000 US-Dollar zu erhalten.

Beispiele für gängige Verträge

Nach dem Kauf eines Vertrags werden die Erträge innerhalb von 24 Stunden automatisch dem Konto gutgeschrieben. Nach Vertragsablauf erhalten Nutzer laut Anbieter ihr Kapital vollständig zurück.

Sie können das Kapital auszahlen lassen oder reinvestieren, um vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Weitere Informationen zum Mining-Vertrag finden Interessierte auf der offiziellen Website von SHRMiner.

Unvorstellbare Verdienstmöglichkeiten

Was SHRMiner auszeichnet, ist laut Anbieter das außergewöhnliche tägliche passive Einkommen. Nutzer haben demnach die Möglichkeit, täglich 7.900 US-Dollar oder sogar mehr zu verdienen und so ihren Traum vom Online-Vermögen zu verwirklichen.

Die Vorstellung dahinter: ein beträchtliches Einkommen ohne laufende Investitionen oder komplizierte Einrichtung zu generieren. Genau das will SHRMiner mit seinem Cloud-Mining-Modell bieten.

Sicherheit und Nachhaltigkeit

Im Mining-Sektor sind Vertrauen und Sicherheit von höchster Bedeutung. SHRMiner ist sich dessen nach eigenen Angaben bewusst und stellt die Sicherheit der Nutzer an oberste Stelle.

SHRMiner verpflichtet sich laut Anbieter zu Transparenz und Legitimität. Dadurch soll der Schutz der Investition gewährleistet werden, damit sich Nutzer auf die Rentabilität konzentrieren können.

Alle Mining-Anlagen sollen saubere Energie nutzen. Dadurch sei der Cloud-Mining-Betrieb klimabewusst ausgerichtet. Erneuerbare Energien sollen die Umwelt vor Verschmutzung schützen und gleichzeitig eine leistungsstarke Energiequelle bieten.

Zusammenfassung

Wer nach Möglichkeiten sucht, passives Einkommen zu generieren, kann Cloud-Mining als eine mögliche Option betrachten. Bei richtiger Herangehensweise soll diese Methode ermöglichen, nahezu automatisch Kryptowährungsvermögen aufzubauen – und das mit minimalem Zeitaufwand.

Im Vergleich zu aktivem Handel ist Cloud-Mining laut Anbieter deutlich weniger zeitintensiv. Passives Einkommen gilt für viele Investoren und Trader als wichtiges Ziel. Mit SHRMiner soll es einfacher werden, dieses Potenzial auszuschöpfen.

Um mehr über SHRMiner zu erfahren, besuchen Sie die offizielle Website: https://shrminer.com

*Dieser Beitrag wurde durch eine externe Redaktion recherchiert und erstellt. Die im Beitrag enthaltenen Verlinkungen wurden in Abstimmung mit dem Auftraggeber gesetzt.