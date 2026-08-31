Sie schlug dem Hai ins Gesicht – dann verlor sie ihren Arm

Ein Weißer Hai, ein Biss, ein Arm – und eine Frau, die trotzdem nicht aufgab. Was am Coogee Beach geschah, lässt sich kaum in Worte fassen.

Leah Stewart, 34 Jahre alt und in Sydney zu Hause, schwamm am Samstag, dem 13. Juni 2026, gegen 11:00 Uhr am Coogee Beach, als sie unvermittelt in eine lebensbedrohliche Situation geriet: Ein etwa vier Meter langer Weißer Hai näherte sich ihr auf rund 30 Zentimeter. Stewart befand sich zu diesem Zeitpunkt etwa 20 bis 30 Meter vom Ufer entfernt. Trotz der unmittelbaren Gefahr verlor sie nicht die Fassung.

Der Angriff begann, als Stewart hinter sich einen Schrei einer anderen Frau vernahm. Sie drehte sich um – und erblickte eine gewaltige Rückenflosse. Das Tier, das sie zunächst für einen Delfin gehalten hatte, kam ihr bedrohlich nah.

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„Wir sahen uns von Angesicht zu Angesicht an“, schilderte Stewart den Moment. In ihrer Verzweiflung versuchte sie, den Hai mit Schlägen auf Abstand zu halten – doch das Tier packte ihren linken Unterarm.

Kampf ums Überleben

Was folgte, war brutal. Der Hai zog Stewart unter die Wasseroberfläche und biss ihr in das Bein. „Es war, als würde ich gegen einen Dinosaurier kämpfen“, beschrieb sie die Situation im Nachhinein.

Mit massivem Blutverlust und schweren Wunden wurde sie schließlich von anderen Schwimmern ans Ufer gebracht und in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort entschieden die Ärzte, ihren linken Arm zu amputieren.

Nach dem Vorfall wurden alle Strände im Gebiet von Randwick für 24 Stunden gesperrt. Die Behörden setzten zudem Drohnenflüge zur Haiortung an den Stränden im Osten Sydneys ein.

Starke Haltung

Im Anschluss an den Angriff wurde Stewart in ein künstliches Koma versetzt und musste sich fast einem Dutzend operativer Eingriffe unterziehen. Die Rolle des Opfers will sie dennoch nicht annehmen.

„Ich bin die Frau, die dem Hai ins Gesicht geschlagen hat“, sagte sie in einem Interview.