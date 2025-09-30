Sie war 12 und nicht jungfräulich“ – Verstörende Roma-Hochzeitsbräuche enthüllt

Hinter den Kulissen der glamourösen Roma-Feiern verbirgt sich eine Welt voller umstrittener Traditionen. Ein Insider packt aus und sorgt für Diskussionen.

Moderator packt aus

Uros Bozic, der als serbischer Moderator bei Feierlichkeiten wohlhabender Roma-Familien weltweit tätig ist, hat in einem Podcast-Gespräch mit dem Sänger Pavle Dejanic Einblicke in kulturelle Praktiken gegeben, die für Außenstehende verstörend wirken können. Seine Schilderungen von Hochzeitsbräuchen, die er persönlich miterlebt hat, werfen ein Licht auf Traditionen, die in der Öffentlichkeit selten thematisiert werden.

Besonders beunruhigend erscheint dabei das sehr junge Alter mancher Bräute. „Das ist eine unglaubliche Sache. Nicht nur das, sondern weißt du, was mir dabei am schlimmsten erscheint – dieses Mädchen war vielleicht 14 oder 15 Jahre alt„, berichtete Bozic im Gespräch. Er beschrieb zudem, wie ältere Frauen den jungen Paaren bei der Hochzeitsnacht assistieren: „Das Interessante ist, dass es ziemlich junge Menschen sind, und wenn sie nicht wissen, wie man das macht, kommen die alten Frauen herein, schieben und helfen, damit es funktioniert. Ich konnte das nicht glauben, bis ich es mit eigenen Augen gesehen habe.“

Rechtliche Problematik

Die beschriebenen Praktiken stehen im eklatanten Widerspruch zur österreichischen und europäischen Rechtslage. In Österreich ist das Mindestheiratsalter auf 18 Jahre festgelegt, während die EU-weite Initiative zur Bekämpfung von Kinderehen alle Eheschließungen unter 18 Jahren als problematisch einstuft. Das österreichische Strafgesetzbuch sieht für sexuelle Handlungen mit Minderjährigen unter 14 Jahren Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor.

Menschenrechtsorganisationen wie UNICEF schätzen, dass europaweit noch immer etwa 200.000 Mädchen von Kinderehen betroffen sind. Die EU-Kommission hat 2017 eine eigene Strategie zur Bekämpfung dieser Praktiken verabschiedet, die auch traditionell begründete Kinderehen einschließt.

Jungfräulichkeitsbeweis

Im Podcast wurde Bozic auch zum traditionellen „Vorzeigen des blutigen Lakens“ befragt – einem Brauch, bei dem nach der Hochzeitsnacht der Beweis für die Jungfräulichkeit der Braut erbracht werden muss. Er erklärte, dass die eigentliche Feier erst beginnt, wenn die Gastgeber „mit dem blutigen Bettlaken zufrieden sind“.

Trotz der für viele befremdlichen Praktiken plädierte Bozic für kulturelles Verständnis: „Stell dir vor, wenn die alten Frauen dort schieben und helfen, damit das passiert. Dann kommen sie heraus und die Feier beginnt, aber das ist ihre Tradition, man sollte ihnen das nicht übel nehmen. Sie haben einen Grund, warum sie das tun.“ Er positionierte sich gegen vorschnelle Verurteilungen: „Ich bin wirklich dagegen, dass man das kommentiert wie ‚Oh, das ist schrecklich‘, denn das ist ihre Sache, sie haben ein Recht darauf. Vielleicht verstehen wir das nicht, aber sie verstehen es.“

Roma-Organisationen distanzieren sich

Offizielle Roma-Organisationen in Österreich und Europa haben sich wiederholt von derartigen Praktiken distanziert. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma betont regelmäßig, dass Kinderehen nicht Teil der Roma-Kultur seien, sondern „veraltete Traditionen einzelner Gruppen“, die von der Mehrheit der Roma-Gemeinschaften abgelehnt würden. Auch der Europäische Roma- und Fahrenden-Rat (ERTF) kritisiert, dass solche Schilderungen zur Stigmatisierung der gesamten Roma-Bevölkerung beitragen.

Kinderbräute

Zum Abschluss des Gesprächs erwähnte Bozic noch einen besonders problematischen Fall, bei dem eine Familie die Braut nach der Hochzeitsnacht zurückgeschickt hatte.

„Sie war 12 Jahre alt und nicht mehr jungfräulich.“

Solche Fälle fallen unter das österreichische Kinder- und Jugendhilfegesetz, das bei Gefährdung des Kindeswohls sofortiges Eingreifen der Behörden vorsieht. Die Kinder- und Jugendhilfe ist verpflichtet, bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch oder Zwangsheirat umgehend zu handeln und betroffene Minderjährige in Schutz zu nehmen.