Silvia Jankovic im Austausch mit der serbischen Community Wiens

SPÖ-Kandidatin Silvia Jankovic besuchte kürzlich mehrere wichtige Treffpunkte der serbischen Community in Wien. Einer der ersten Stopps war das Lokal Ferhatovic in der Steinbauergasse 8.

Kulturelle Brückenbauer der Community

„Es ist immer wieder schön, sich mit den engagierten Mitgliedern der serbischen Community auszutauschen“, so Jankovic. Im Anschluss ging es weiter zum Café Blueberry, einem beliebten Treffpunkt. Hier tauschte sich Jankovic mit den Inhabern über die Herausforderungen kleiner Unternehmen aus und erhielt wertvolle Einblicke in die Rolle, die viele Unternehmerinnen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch als kulturelle Brückenbauer in der Community spielen.

Entfaltung seit mehreren Generationen

Der Austausch mit den serbischen Folklorevereinen erfolgte später beim Besuch des Vereins Bambi, gemeinsam mit Saša Stanković, dem Vorsitzenden des Dachverbands der serbischen Folklorevereine, sowie Steffi Lamp, der Bezirksvorsteherin von Ottakring, und Amerisa Bajrić, die sich bei der Bundes-SPÖ für die Vernetzung und Aktivierung migrantischer Communities einsetzt.

FOTO: zVg

Danach ging es weiter zum Verein Mokranjac, wo Kinder und Jugendliche über mehrere Generationen hinweg regelmäßig traditionelle Tänze proben. Es ist beeindruckend, wie dieser Ort ihnen nicht nur Raum für kulturelle Entfaltung bietet, sondern auch eine sinnvolle Freizeitgestaltung abseits des Alltags ermöglicht.

Initiativen für die serbische Gemeinschaft

Die Wiener Folklorevereine der serbischen Community finden in Silvia Jankovic eine große Unterstützerin, die sich stets Zeit für den persönlichen Austausch nimmt. Als prominente Vertreterin der BKS-Community auf Wiener Ebene spürt sie in den Gesprächen immer wieder, wie wichtig ihre Initiativen für die serbische Gemeinschaft sind.

Lesen Sie auch: Silvia Jankovic: "Voneinander lernen können" Sie ist seit dem 11. Dezember 2020 Bezirksvorsteherin im fünften Wiener Gemeindebezirk. Im exklusiven KOSMO-Interview sprach die Frauenvorsitzende (SPÖ

Wasserschaden: Wiens höchstes Wahrzeichen geschlossen Der Donauturm in Wien ist aufgrund eines Wasserschadens vorübergehend geschlossen. Experten arbeiten an der Wiedereröffnung.

Österreich verstärkt Polizeikräfte an der ungarisch-serbischen Grenze In Österreich ist jedoch ein Rückgang in den ersten sieben Monaten von 47 Prozent zu erkennen.

FOTO: zVg

Ob es sich um die Errichtung eines neuen Primärversorgungszentrums in Margareten, die Modernisierung der Straußengasse, die Begrünung der Schule am Hundsturm, den Eltern-Kind-Treff oder die Inklusionsarbeit im Scheupark handelt – Silvia Jankovic setzt sich stets für die Anliegen der Community ein.