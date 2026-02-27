Sind die Steuern wirklich zu hoch? Kroatien im EU-Vergleich!

Kroaten fühlen sich stark besteuert – doch ein europäischer Vergleich zeichnet ein überraschendes Bild der Realität.

Dass viele Kroaten das Gefühl haben, übermäßig stark besteuert zu werden, ist weit verbreitet – doch die tatsächlichen Zahlen legen ein deutlich nuancierteres Bild nahe, wie tportal.hr berichtet. Den aktuell verfügbaren Daten zufolge beläuft sich der Anteil von Steuern und Sozialabgaben am kroatischen Bruttoinlandsprodukt auf 38,5 Prozent – ein Wert, der knapp unter dem EU-Durchschnitt von rund 40,1 Prozent liegt. In der Gesamtbetrachtung der Haushaltsbelastung bewegt sich Kroatien damit im europäischen Mittelfeld.

Im aktuellen Ranking zur Steuerwettbewerbsfähigkeit der Tax Foundation belegt Kroatien unter 32 europäischen Staaten den 16. Rang. Die Analyse zeigt, dass die eigentlichen Schwachstellen des kroatischen Systems weniger in der Höhe der Steuersätze zu suchen sind als vielmehr in dessen Aufbau und Verlässlichkeit. Hohe Abgaben auf Arbeitseinkommen, häufig wechselnde Regulierungen und ein bürokratisch aufwendiges Verfahren beeinträchtigen die Attraktivität des Standorts.

Stärken und Schwächen

Auf der Habenseite stehen hingegen die Unternehmens- und Immobilienbesteuerung: Mit einem Körperschaftsteuersatz von 18 Prozent für größere Unternehmen und 10 Prozent für kleinere Betriebe gehört Kroatien zu den zehn günstigsten Standorten in Europa. Auch die Immobilienbesteuerung bleibt vergleichsweise moderat, wie tportal.hr festhält. Während Grundsteuern EU-weit laut Eurostat durchschnittlich rund 5,2 Prozent der gesamten Steuereinnahmen ausmachen, liegt dieser Anteil in Kroatien bei lediglich etwa 2,5 Prozent.

Experten weisen allerdings darauf hin, dass bloße Kennzahlen nur bedingt Auskunft über die tatsächliche Wettbewerbsfähigkeit eines Steuersystems geben. Entscheidender ist die Struktur des Systems, seine Vorhersagbarkeit und die einfache Einhaltung der Steuervorschriften für die Steuerzahler. Gut konzipierte Steuerregeln können Wirtschaftswachstum fördern und gleichzeitig ausreichend Einnahmen generieren, um öffentliche Prioritäten zu finanzieren.

Deutliche Defizite zeigen sich im Bereich der grenzüberschreitenden Besteuerung, wo Kroatien wegen des Doppelbesteuerungsrisikos und eingeschränkter Entlastungsmöglichkeiten schlecht abschneidet. Auch bei den Verbrauchssteuern ergibt sich ein problematisches Bild: Der reguläre Mehrwertsteuersatz von 25 Prozent ist hoch, das System der ermäßigten Sätze komplex. Die Einkommensteuer wiederum fällt im europäischen Vergleich zurück, da mittlere und höhere Einkommen vergleichsweise stark belastet werden.

Europäische Vergleiche

Als Referenzpunkte werden häufig die skandinavischen Länder Dänemark und Schweden herangezogen. Obwohl sie zu den steuerlich am stärksten belasteten Volkswirtschaften Europas zählen, profitieren sie von Rechtssicherheit, stabilen Rahmenbedingungen und leistungsfähigen öffentlichen Strukturen. Ein Gegenbeispiel liefert Italien: Dort untergräbt eine hohe Steuerbelastung in Kombination mit einem unübersichtlichen und verzerrenden System die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig.

An der Spitze des Gesamtrankings steht Estland, dahinter folgen Lettland und Bulgarien.

Die Schweiz überzeugt vor allem durch eine starke Konsumbesteuerung und günstige grenzüberschreitende Steuerregelungen.