Sind Online Casinos eine gute Alternative zu ihren stationären Konkurrenten?

Bereits seit der Jahrtausendwende hört man in Österreich immer mehr von Online Casinos. Spielten sie anfangs noch keine große Rolle in der Glücksspielwelt, haben sie sich inzwischen zu einem integralen Bestandteil entwickelt. Es gibt viele Spieler, die es nicht mehr missen möchten, in einer virtuellen Spielhalle ihr Glück auf die Probe zu stellen. Doch warum ist das so? Stellen Online Casinos wirklich eine potenzielle Alternative zu ihren stationären Konkurrenten dar?

In allen Bereichen mehr Games

Zumindest Casinos in größeren Städten bieten Spielern eine große Auswahl an Games. Meistens gibt es sowohl beliebte Tischspiele als auch Spielautomaten in Hülle und Fülle. Das ändert jedoch nichts daran, dass Online Casinos in allen Bereichen mehr Games anbieten können, da sie keine räumlichen Einschränkungen haben. Spieler dürfen sich infolgedessen über eine weit größere Auswahl freuen – gerade bei Slots gibt es oft Hunderte verschiedene Games. Der einzige Haken ist, dass die Atmosphäre bei Tischspielen nicht mit der in einem herkömmlichen Casino mithalten kann. Im Grunde werden Online Casinos aber auch hier immer besser, da sie auf Extended Reality setzen.

Bessere Auszahlungsquoten

Wie gut die Auszahlungsquoten in Casinos sind, lässt sich nur schwer sagen. Es ist aber klar, dass die Ausschüttungsquoten bei Slots – im Gegensatz zu Tischspielen – stark variieren können. Daher macht es durchaus einen Unterschied, ob in einem Casino vor Ort oder einer virtuellen Spielbank gespielt wird. Selbst wenn es meistens an genauen Zahlen fehlt, ist stark davon ausgehen, dass man online bessere Chancen auf einen Gewinn hat. Online Casinos haben schließlich geringere laufende Kosten, wodurch sie mehr Geld an die Spieler zurückgeben können.

Große Auswahl von Zahlungsmethoden

In unserem Magazin haben wir immer wieder über das Thema digitale Zahlungsmethoden gesprochen. Das liegt daran, dass sie unseren Alltag zum Positiven verändert haben. Es macht schließlich einen großen Unterschied, ob wir nur mit Bargeld und Kreditkarte bezahlen können oder weitere Zahlungsoptionen zur Verfügung stehen. Selbsterklärend, dass auch das ein Vorteil von virtuellen Spielbanken ist, denn sie bieten weit mehr Möglichkeiten für Ein- und Auszahlungen als ihre Konkurrenz auf dem Land. Es gibt sogar Online Casinos, die sich auf bestimmte Zahlungsmethoden spezialisiert haben. So ist es beispielsweise auch möglich, in einem Casino mit paysafecard zu spielen. In solchen Casinos können Einzahlungen einfach mit paysafecard getätigt werden, was unter anderem im Hinblick auf die Anonymität von Vorteil ist. Generell gibt es praktisch keine Zahlungsmethode, die nicht in Online Casinos angeboten wird. Neben Zahlungen mit E-Wallet erfreuen sich auch Kryptowährungen einer großen Beliebtheit.

Höheres Maß an Flexibilität

Der wohl größte Vorteil von Spielhallen im Internet ist die gebotene Flexibilität. Während wir bei einem stationären Casino mit örtlichen und zeitlichen Einschränkungen zu kämpfen haben, fällt in einem Online Casino beides weg. Wir können grundsätzlich immer und überall spielen – sogar auf unserem Handy. Das ist dadurch möglich, dass es kaum noch eine virtuelle Spielbank gibt, die nicht auf mobile Optimierung setzt. Somit können wir auf dem Smartphone so spielen, wie wir es auch auf unserem heimischen PC tun würden.