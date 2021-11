Sind Streaming-Dienste die Zukunft?

Streaming hat die Art und Weise unseres Medienkonsums grundlegend verändert und für viele wäre es unvorstellbar, diese nicht mehr zu nützen. Menschen sind Bequemlichkeitswesen und die Idee des Streamings von Filmen, Medien und Musik ist die praktischste Bequemlichkeitsübung.

Früher mussten wir CDs auswechseln, um eine andere Musik zu hören, ins Kino gehen, wenn wir einen Film sehen wollten oder unzählige Minuten Werbung über uns ergehen lassen, nur um unsere Lieblingssendung zu sehen. Zu behaupten, dass das Streaming all dies überflüssig macht, wäre untertrieben. Es besteht also kein Zweifel daran, dass Streaming die Unterhaltungsbranche völlig verändert hat. Dies lässt sich vor allem am rasanten Wachstum der Branche ablesen.

Viele betrachten das Streaming als eines der ersten Dinge, die im 21. Jahrhundert angekommen sind, doch es gibt auch einige, die den Streaming-Diensten eher skeptisch gegenüberstehen. Der Grund dafür ist, dass das Streaming erhebliche Konsequenzen auf die Branchen, die es zu ersetzen versucht, hinterlässt. Das beste Beispiel dafür ist die Filmindustrie, deren Haupteinnahmen mit dem Verkauf von Kinokarten erzielt werden. Streaming-Dienste wurden aus dem Grund erfunden, damit Menschen nicht mehr ihr gemütliches Zuhause verlassen, sich dem Verkehr aussetzen und für Essen und Getränke bezahlen müssen, nur um einen Film zu sehen. Dies alles ist nun auch aus dem Wohnzimmer zu deutlich geringeren Kosten möglich. Für den Verbraucher ist das sehr vorteilhaft, aber für die Filmindustrie ist es schlecht, da sie so kein Geld verdienen kann.

Eine Welt, in der nur noch gestreamt wird, wird gerade deshalb von vielen gefürchtet, weil bestimmte Branchen nur dann Geld verdienen, wenn Verbraucher ihr Zuhause verlassen und ihre Dienste in Anspruch nehmen. Angesichtes der momentanen Wachstumsrate des Streamings ist eine Zukunft mit dem Streaming als führendem Unterhaltungsformat leicht vorstellbar. Das stetige Wachstum der Streaming-Industrie spiegelt sich auch in anderen Unterhaltungsbranchen wider, wie z.B. das Online-Glücksspiel. Aufgrund der großen Beliebtheit bei den Spielern erlebt es ebenfalls einen rasanten Aufschwung. Den Spielern wird von einer Vielzahl von geholfen, seriösen wettanbietern Anbieter zu finden, die ihnen die optimale Unterhaltung bei Glücksspielen bieten.

Es scheint, dass in Zukunft das Streaming die Vorherrschaft übernehmen wird. Streaming-Giganten wie Netflix haben bereits damit begonnen, den Glücksspielmarkt zu erobern, was auch die Glücksspielindustrie in Gefahr bringt. Mit der Zeit wird es sich zeigen, ob Streaming nur Vorteile mit sich bringt oder sich als Misserfolg erweist.