Slavica macht aus Hundehaaren ein Mode-Hüte (VIDEO)

Slavica Majic und ihr Samojede Don sind seit mehr als einem Jahrzehnt unzertrennliche Freunde. Als ihr Wohnort vor drei Jahren von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht wurde, nahm ihre Freundschaft einen neuen Zweck an.

Anstatt das Hundehaar wegzuwerfen, wenn sie es bürstet, fing Majic an, Dons üppiges Haar als Modematerial zu verwenden.

„Das ist unser zweiter Samojede, der erste war 12,5 Jahre alt, als wir ihn einschläfern mussten, aber damals arbeitete ich als Privatperson und es gab keine Möglichkeit, mehr daraus zu machen. Ich habe die Engländer beobachtet, die alles aus allem machen. Ich wollte deshalb ebenfalls spinnen, aber ich habe es nicht beherrscht, deshalb fing ich an zu filzen. Es tat mir leid, diese Haare wegzuwerfen, weil sie so schön sind“, sagte Slavica Majic aus Kroatien, die Rentnerin mit einem ungewöhnlichen Hobby.

Don genießt es unendlich, gekämmt zu werden, und blickt dann stolz auf seine Besitzerin, die seine Haare in Schals, Mützen, Schüssel und sogar Weihnachtskugeln verwandelt. Mit viel Mühe, Lernen und Kreativität ist eine bunte Kollektion entstanden.

„Wir haben Schals aus Hundehaar, Mützen, verschiedene Behälter für Blumen, eine Brieftasche für kleines Geld …“, zählt Majic auf. Abgesehen von Ratschlägen aus dem Internet lernt sie hauptsächlich durch das Versuchen und Fehler. „Ich glaube, ich habe anderthalb Kilo Wolle für mein Übungen ausgegeben, doch zum Glück war alles bio, also nicht teuer“, erklärte sie.

Obwohl alle ihre Kreativität loben, gibt es auch diejenigen, die das alles etwas seltsam finden.

„Unsere Leute sind sonst sehr seltsam und über alles entsetzt. Sie fragen: „Wie geht es deinen Hundehaaren?“ oder „Warum ausgerechnet Hundehaare?“

Naja, ich habe meinem Hund nichts Schlechtes getan, er lebt, er ist glücklich, und anstatt die Haare wegzuwerfen, benutze ich alles“, erklärte die Rentnerin.

Sie nutzt auch die freie Zeit, die sie durch den Ruhestand gewonnen hat, und beschäftigt sich nicht nur mit der Herstellung von Modestücken aus Hundehaaren und Wolle. Das ist nur eines der Projekte, an denen sie arbeitet. „Außerdem gehe ich auch in den Goldstickereikurs und das ist toll“, betonte Majic und fügt hinzu, dass sie am meisten stolz darauf ist, dass ihr Enkel mag, was sie tut.