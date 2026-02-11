„So entsteht Identifikation“: Schulprojekt macht Jugendliche zu Bezirksforschern

Vom Klassenzimmer auf Entdeckungstour durch den eigenen Bezirk – Wiener Jugendliche erkunden ihre Heimat und stellen dem Bezirksvorsteher ungewöhnliche Fragen.

Schülerinnen und Schüler des GRG 23 Alterlaa haben sich auf eine besondere Entdeckungsreise durch ihren Heimatbezirk Wien-Liesing begeben. Das Projekt „Zusammenleben im Bezirk“, das in Kooperation mit dem Europabüro der Bildungsdirektion Wien stattfindet, ermöglicht den Jugendlichen, ihr unmittelbares Umfeld mit neuen Augen zu betrachten. Die Initiative zielt darauf ab, das Bewusstsein der Heranwachsenden für ihre Nachbarschaft zu stärken und sie aktiv mit Themen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, der lokalen Geschichte sowie der Nutzung öffentlicher Räume vertraut zu machen.

Dialog mit Bezirksvorsteher

Ein zentrales Element des Projekts war der direkte Austausch zwischen den Schülern der 2. bis 6. Klassen und dem Bezirksvorsteher Gerald Bischof. In diesem Gespräch konfrontierten die Jugendlichen den Kommunalpolitiker mit persönlichen Fragen wie „Wo ist dein Lieblingsort in Wien-Liesing?“ oder „Was gefällt dir an Wien-Liesing?“ und erhielten dadurch wertvolle Einblicke in die Verwaltungsstrukturen des Bezirks und kommunalpolitische Prozesse. Bezirksvorsteher Bischof würdigte das Projekt mit den Worten: „Wenn die Jugendlichen ihren Bezirk erforschen, entstehen Verständnis, Verantwortung und Identifikation.“

Das Projekt des GRG 23 ist ein starkes Beispiel für lebendige Bildung im Bezirk.

Vorbild für Wien

Die Bildungsinitiative des GRG 23 nimmt eine Vorreiterrolle in der Wiener Bildungslandschaft ein. Als Pilotschule entwickelt die Bildungseinrichtung ein Konzept, das künftig auch anderen Schulen in ganz Wien als Vorbild dienen soll. Durch die Förderung politischer Bildung, aktiver Teilhabe und lokaler Verbundenheit verwandelt sich der Bezirk für die Schülerinnen und Schüler von einem abstrakten Verwaltungsgebiet in einen konkreten Lern- und Erfahrungsraum.

