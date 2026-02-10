So laufen die Grenzkontrollen im neuen Zug Belgrad-Budapest ab!

Nach jahrelangen Verzögerungen nimmt die Schnellverbindung zwischen Belgrad und Budapest endlich Gestalt an – mit Tempo 200 in nur 2,5 Stunden.

Der Schnellzug zwischen Belgrad und Budapest soll Ende Februar oder Anfang März in Betrieb gehen, wie der ungarische Minister für Bauwesen und Verkehr, Janos Lazar, ankündigte. Der Güterverkehr wird voraussichtlich am 27. Februar starten, während der Personenverkehr zwischen dem 27. Februar und dem 15. März folgen soll – vorausgesetzt, alle technischen und sicherheitsrelevanten Überprüfungen verlaufen planmäßig. Die Fahrzeit zwischen den beiden Hauptstädten wird auf etwa zweieinhalb Stunden geschätzt, wobei die Züge auf bestimmten Streckenabschnitten Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h erreichen sollen.

Bei der Grenzabfertigung, für die ungarische Beamte bekannt langsam sind, stellt sich die Frage nach der praktischen Umsetzung im Bahnverkehr. Die Kontrolle der Reisenden soll etwa 30 Minuten in Anspruch nehmen und gemeinsam am ungarischen Bahnhof Kelebija durchgeführt werden. Güterzüge werden hingegen am Grenzübergang Subotica-Kelebija kontrolliert.

Als EU-Mitglied wendet Ungarn an seinen Grenzen bereits das EES-System (Entry/Exit-System) an, das biometrische Daten erfasst und die herkömmliche Passstempelung ersetzt. Die vollständige Implementierung dieses Systems ist für April 2026 vorgesehen.

Aktuelle Verbindungen

Der Probebetrieb auf der neuen Strecke wurde im Dezember 2025 aufgenommen. Bis zur Einrichtung der Direktverbindung müssen Reisende von Belgrad nach Budapest zweimal umsteigen. Seit der Eröffnung der Schnellbahnstrecke nach Subotica Anfang Oktober 2025 können Fahrgäste über Subotica und Szeged in die ungarische Hauptstadt gelangen.

Die Fahrt von Belgrad nach Subotica mit dem Schnellzug dauert etwa eineinhalb Stunden, während die Gesamtreisezeit nach Budapest mit den erforderlichen Umstiegen derzeit rund sechseinhalb Stunden beträgt.