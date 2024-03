So weit kommst du noch, wenn die Tankanzeige leuchtet

Jeder Autofahrer hat es schon einmal erlebt: Das beklemmende Gefühl, wenn plötzlich die Reserve-Tankanzeige aufleuchtet und die nächste Tankstelle in weiter Ferne scheint. Doch bevor man in Panik verfällt, sollte man wissen: Oft ist mehr Sprit im Tank, als man denkt. Dies ergab eine jüngst durchgeführte Studie der britischen Vergleichswebsite Compare The Market.

Wie weit komme ich eigentlich noch mit dem Restbenzin? Ob du nun in einem alten Käfer oder einem hochmodernen SUV sitzt, die Antwort auf diese Frage kann variieren. Bei älteren Modellen ist es die traditionelle „Tankuhr“, die mit einem analogen Zeiger eine grobe Richtung vorgibt. Bei neueren Fahrzeugen hingegen wird dir digital angezeigt, wie viele Kilometer du noch zurücklegen kannst. Aber Vorsicht, auch wenn die Anzeige auf null steht, heißt das nicht, dass du sofort liegenbleibst. Es gibt nämlich den sogenannten „Reservetank“, der noch etwa fünf Liter Kraftstoff enthält.

Reservetank

Aber wie weit kommst du mit dieser Reserve? Die Faustregel besagt, dass du mit den verbleibenden fünf Litern noch etwa 50 Kilometer weit kommst. Ob du diese Strecke jedoch voll ausnutzen solltest, hängt von deinem Auto und deinem Fahrstil ab. Wenn du dir unsicher bist, kannst du die verbleibende Reichweite deiner Reserve auch selbst berechnen.

Wie das geht? Ganz einfach: Du musst nur das Fassungsvermögen deines Tanks kennen. Wenn die Anzeige das nächste Mal auf null steht, tanke schnell auf und ziehe die getankten Liter vom Gesamtvolumen deines Tanks ab. Diesen Wert teilst du dann durch den Durchschnittsverbrauch deines Autos und voilà – du weißt, wie viele Kilometer du noch fahren kannst.

Anzeige im Bordcomputer

Viele moderne Fahrzeuge sind heutzutage mit einem Bordcomputer ausgestattet, der eine Schätzung abgibt, wie weit man noch fahren kann, wenn der Kraftstoffstand niedrig ist. Doch auch diese Angaben sind mit Vorsicht zu genießen, denn oft kann man noch weit über die angezeigte Reichweite hinausfahren.

Unterschiede zwischen Modellen

Dennoch gibt es Unterschiede zwischen den Automodellen. So hat die BMW M3 Limousine mit 51,48 Kilometern die kürzeste Reichweite, wenn die Reserve-Tankanzeige aufleuchtet. Nicht viel weiter kommt man mit dem Kia Picanto (51,72 km), dem Fiat 500 (59,77 km) oder dem Ford Fiesta (66,09 km). Auch der Nissan Juke (65,7 km), der Citroën C1 (62,4 km) und der Mini Cooper (60,4 km) gehören zu den Modellen mit einem eher kleinen Reservetank.

Lieber rechtzeitig tanken

Allerdings ist dies nur ein Richtwert. Der tatsächliche Spritverbrauch hängt von vielen Faktoren ab, wie etwa der Verkehrslage, der Außentemperatur, der Bremshäufigkeit, der Beschleunigung oder der Anzahl der Beifahrer sowie dem Gewicht des Gepäcks. Daher gilt: Lieber einmal zu oft tanken, als auf der Autobahn liegen zu bleiben.