Sozialhilfe neu – drei Kinder, drei Rechnungen: Was die Reform für Familien bedeutet

Österreich will die Sozialhilfe neu ordnen. Für Familien könnte dabei eine wenig beachtete Rechnung entscheidend werden: Wie viel für ein Kind vorgesehen ist, soll auch von der Zahl seiner Geschwister abhängen. Der neue Entwurf zeigt, warum zwischen einer politischen Ankündigung und dem tatsächlichen Familienbudget mehrere Hundert Euro liegen können.

Miete, Lebensmittel, Winterkleidung: Wer Sozialhilfe bezieht, muss Ausgaben genau planen. Entsprechend aufmerksam verfolgen Familien die angekündigte Reform. Doch die Frage „Wie viel bekommt ein Kind künftig?“ lässt sich mit einem einzigen Betrag kaum beantworten. Der im Oktober vorgelegte Gesetzesentwurf enthält Mindest- und Höchstgrenzen. Welche Unterstützung daraus wird, hängt auch von den Bundesländern ab.

Was bei der Sozialhilfe wirklich neu geplant ist

Bis zum 13. November 2026 läuft die Begutachtung des Ministerialentwurfs. Beschlossen ist die Reform noch nicht. Aus der Ankündigung ergibt sich deshalb keine sofortige Änderung eines bestehenden Anspruchs.

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Der Bund will einen einheitlicheren Rahmen schaffen. Bei Erwachsenen sollen grundsätzlich feste Beträge an die Stelle bloßer Höchstgrenzen treten. Für minderjährige Kinder ist dagegen ein sogenannter Leistungskorridor vorgesehen: Die Länder müssten ihre Grundbeträge zwischen einer vorgegebenen Unter- und Obergrenze festlegen. Zusätzliche Sachleistungen für Kinder sollen möglich bleiben.

Warum drei Kinder eine andere Rechnung ergeben

Die geplanten Mindestbeträge orientieren sich an der Kinderzahl im Haushalt. In der Regierungspräsentation wurden dazu folgende Monatsbeträge auf Basis der Werte für 2026 genannt:

• Ein Kind: 307,47 Euro

• Zwei Kinder: mindestens 245,98 Euro pro Kind

• Drei Kinder: mindestens 184,48 Euro pro Kind

• Vier Kinder: mindestens 153,74 Euro pro Kind

• Fünf oder mehr Kinder: mindestens 147,59 Euro pro Kind

Das sind Referenzwerte für den Entwurf, keine garantierten Auszahlungen für 2027. Die Berechnung knüpft an den jeweils maßgeblichen Netto-Ausgleichszulagenrichtsatz an.

Der entscheidende Punkt: Bei drei Kindern würden für die Mindestberechnung dreimal 184,48 Euro angesetzt. Man addiert also nicht den Ein-, Zwei- und Dreikinderbetrag. Bei der vorgesehenen Obergrenze wären für einen Haushalt mit drei Kindern dagegen insgesamt dreimal 25 Prozent der Bezugsgröße möglich.

Was das für eine Familie in Wien bedeuten könnte

Ein Vergleich macht die Spannweite sichtbar. In Wien beträgt der Mindeststandard für ein minderjähriges Kind derzeit 332,07 Euro. Bei drei Kindern sind das zusammen 996,21 Euro. Dabei handelt es sich um Bemessungsbeträge, nicht um eine voraussetzungslose Zahlung an jede Familie.

Rechnet man die geplanten Grenzen mit derselben 2026-Basis und gerundeten Einzelbeträgen durch, ergibt sich für drei Kinder:

• Untergrenze: zusammen 553,44 Euro

• Obergrenze: zusammen 922,41 Euro

Zwischen beiden Modellen liegen 368,97 Euro monatlich. Gegenüber den heutigen drei Wiener Kinderstandards beträgt der rechnerische Abstand 442,77 beziehungsweise 73,80 Euro. Je nach Rundung können Centabweichungen entstehen.

Diese Rechnung zeigt, wie stark die spätere Landesentscheidung ins Gewicht fallen könnte. Sie ist keine Vorhersage einer bereits beschlossenen Kürzung. Verglichen werden ausschließlich Kinder-Grundbeträge bei gleicher Rechenbasis. Erwachsenenleistungen, Zuschläge, Einkommen, Unterhalt, Wohnleistungen und zusätzliche Sachleistungen sind darin nicht enthalten.

Warum Sachleistungen nicht jede Rechnung bezahlen

Die Länder sollen Kindern zusätzliche Sachleistungen gewähren können. Welche Angebote entstehen und welchen Umfang sie hätten, müsste die konkrete Umsetzung zeigen. Ein automatischer vollständiger Ausgleich niedrigerer Grundbeträge ist damit nicht zugesagt.

Für den Alltag zählt außerdem, welche Ausgabe eine Leistung abdeckt. Würde beispielsweise eine Betreuungsausgabe übernommen, entlastete das die Familie. Für plötzlich notwendige Schuhe oder eine unerwartete Rechnung bräuchte sie trotzdem verfügbares Geld. Deshalb sagt der bloße Gesamtwert verschiedener Hilfen noch nicht alles darüber aus, wie gut ein Haushalt seine laufenden Ausgaben bewältigen kann.

Die Reform enthält auch Verbesserungen

Zum Vorhaben gehören zudem Entlastungen für Menschen mit Behinderung, etwa ein verdoppelter Vermögensfreibetrag. Auch Integrationszuschläge sind vorgesehen. Die geplante Reform lässt sich deshalb nicht seriös auf die Aussage reduzieren, alle Beziehenden bekämen künftig weniger.

Bei den Kinderbeträgen gibt es eine wichtige Vorgeschichte: Der Verfassungsgerichtshof hob 2019 das damalige Höchstsatzsystem auf, weil Mehrkindfamilien sachlich nicht gerechtfertigt schlechtergestellt wurden. Daraus folgt allerdings kein Urteil über die Verfassungsmäßigkeit des neuen Entwurfs.

Wann Familien tatsächlich neu rechnen müssten

Nach einem möglichen Bundesbeschluss wäre die Landesumsetzung entscheidend. Der Entwurf sieht dafür neun Monate vor. Für bestehende Ansprüche sind Übergangsregeln geplant; spätestens zwölf Monate nach Inkrafttreten des jeweiligen Landesgesetzes müssten sie nach der neuen Rechtslage geprüft werden. Neue Anträge wären ab dessen Inkrafttreten nach den neuen Regeln zu beurteilen.

Eine österreichweit gleichzeitige Umstellung aller Auszahlungen zum 1. Jänner 2027 steht damit nicht fest. Für Familien bleiben drei Fragen maßgeblich: Welchen Kinderbetrag wählt ihr Bundesland? Welche zusätzlichen Leistungen gibt es? Und ab wann gelten diese Regeln für ihren Anspruch? Erst diese Antworten machen aus dem Reformplan eine verlässliche Haushaltsrechnung.