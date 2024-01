Spar-Vorstandschef äußert Interesse an Benkos-Bauruine auf Mahü

Die deutsche Luxuskaufhaus-Gruppe KaDeWe und das noch im Bau befindliche Hedy Lamarr Kaufhaus in Wien (Mariahilfer Str. 18, ehemals Leiner) stehen vor einer drohenden Insolvenz. Spar hat bereits Interesse an dem Standort bekundet. Eine Insolvenz würde rund 1.900 Mitarbeiter betreffen.

Spar hat bereits Interesse am Standort Mariahilfer Straße 18 in Wien bekundet. Spar-Vorstandschef Hans Reisch sagte in einem Interview mit den „Salzburger Nachrichten“: „Um das Hedy Lamarr – also damals den Leiner in der Mariahilfer Straße – haben wir uns schon vor dem Verkauf an René Benko sehr bemüht, sind aber nicht zum Zug gekommen. Das wäre nach wie vor ein Asset, an dem wir interessiert wären. Konkret ist aber nichts.“

Zukunft ungewiss

Die mögliche Insolvenz der KaDeWe-Gruppe würde rund 1.900 Mitarbeiter betreffen. Auch die Zukunft des Hedy Lamarr Kaufhaus in Wien wäre ungewiss. Vor einigen Wochen forderte der Bezirksvorsteher von Wien Neubau die Stadt Wien zum Handeln auf, um zu verhindern, dass das Hedy Lamarr zu einer Bauruine wird. Die Stadt Wien rechnete jedoch kurz darauf mit einer Fertigstellung des Gebäudes.

Insolvenz

Die KaDeWe-Gruppe, zu der auch das Hedy Lamarr Kaufhaus gehört, ist zu 49,9 Prozent im Besitz der Signa und zu 50,1 Prozent im Besitz der thailändischen Central Group. Die Dachgesellschaft ist die in der Schweiz ansässige Signa Retail Selection, zu der auch die bereits insolvente Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gehört.

Als mögliche Ursache für die bevorstehende Insolvenz wird auf die hohen Mieten hingewiesen. Laut einem Bericht des Handelsblatts von Dezember beläuft sich die Jahresmiete im Oberpollinger auf 20 Prozent des Umsatzes, im Alsterhaus auf 17 Prozent und im KaDeWe auf 13 Prozent. Im Vergleich dazu liegen die üblichen Mieten am Markt bei bis zu 12 Prozent. Zuletzt erzielte die Gruppe einen Umsatz von 800 Mio. Euro.

Heute rückt die Signa Holding erneut in den Fokus. Am Montag findet am Handelsgericht die Prüfungstagsatzung für die Signa-Dachgesellschaft statt. Es gibt noch keine konkreten Vereinbarungen mit Spar, aber ein starkes Interesse an der Übernahme besteht.