Spengler stürzt vom Dach und wird lebensgefährlich verletzt

Dramatischer Zwischenfall bei Dacharbeiten: Ein 63-jähriger Spengler stürzte in Wien-Margareten 15 Meter in die Tiefe und kämpft nun um sein Leben.

Ein folgenschwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstagvormittag in Wien-Margareten. Auf einem Dach in der Wehrgasse waren zwei Mitarbeiter einer Spenglerfirma mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Für ihre Tätigkeit hatten sie zwei Leitern am Schneefang des Daches positioniert.

Dramatischer Sturz

Während der Arbeiten verlor ein 63-jährige Handwerker plötzlich den Halt und stürzte zusammen mit der Leiter etwa 15 Meter in die Tiefe. Der Unfall hatte dramatische Folgen: Der Mann zog sich schwerste Verletzungen zu.

Der Verletzte erlitt laut Berufsrettung Wien ein Polytrauma – mehrere akute, lebensbedrohliche Verletzungen gleichzeitig. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachte ihn die Berufsrettung Wien mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital.

Sicherheitsvorschriften bei Dacharbeiten

Der tragische Unfall wirft Fragen zu den Sicherheitsmaßnahmen auf: Bei Dacharbeiten ab einer Absturzhöhe von mehr als drei Metern sind in Österreich laut Arbeitnehmerschutzgesetz verpflichtend geeignete Sicherungsmaßnahmen wie Gerüste oder persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz vorgeschrieben. In diesem Fall betrug die Absturzhöhe das Fünffache der gesetzlichen Mindestgrenze.