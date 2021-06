Spielerschutz und Lootboxen: Wie Österreichs Regierung in Zukunft Casinos besser regulieren will

Der Glücksspielmarkt ist weltweit ein großer und wachsender Markt – und auch in Österreich steigen die Zahlen stetig an. Glücksspiel ist ein weitreichender Begriff: Dazu gehören nicht nur Lotto und Toto, sondern auch Automaten, Poker und Slots in echten und in Online-Casinos. Besonders Letztere sind inzwischen zu einer beliebten Alternative geworden und sollten deshalb ausreichend reguliert werden. In Österreich haben Casinos eine Monopolstellung – das bedeutet, es gibt nur einen einzigen Anbieter, der die Lizenz dazu hat, legal zu agieren. Dies ist allerdings nicht so sehr von Vorteil, wie es sich zuerst einmal anhört.

So ist das Glücksspiel in Österreich reguliert

Hinsichtlich der Regulierung des Glücksspiels wird in Österreich zwischen Bundes- und Landesebene unterschieden. Die Branche ist durch die Bundesverfassung, das österreichische Glücksspielgesetz (GspG) und andere Einzelgesetze reguliert. Man spricht dabei von einem Monopol, das bei den Casinos Austria liegt. Überwacht wird das Ganze von der Glücksspielaufsicht des Bundesministeriums für Finanzen.

Auch Online-Casinos, die in Österreich ansässig sind, können so legal agieren. In der Praxis liegt jedoch die Lizenz dafür allein beim Anbieter Casinos Austria mit seiner Plattform win2day. Die Monopolstellung der Casinos in Österreich wird nicht von jedem als positiv angesehen – aus genau diesem Grund soll diese auch bald überarbeitet werden.

Regulierung und Spielerschutz bei Online-Casinos

Online-Casinos, die in der EU agieren wollen, brauchen dafür eine Lizenz aus einem Staat, in dem EU-Recht gilt. Das Casumo Casino ist ein typisches Beispiel für ein reguliertes Casino, das unter der Lizenz der Malta Gambling Authority agiert. Der Anbieter ist dadurch genauso seriös, wie die von der österreichischen Regierung lizenzierten Casinos. Er bietet seinen Nutzern durch SSL-Verschlüsselungen ein hohes Maß an Datenschutz und verhält sich äußerst transparent, was seine Funktionsweisen betrifft.

Sobald Österreich seine Gesetze zur Monopolstellung der Online-Casinos ändert, sind seriöse Anbieter mit einer maltesischen Lizenz – die beste Wahl um online zu spielen. Das ist sehr wichtig bei der Auswahl eines guten Casinos und so kann man sich immer auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit solches Casinos verlassen.

Monopolstellung bringt Vor- und Nachteile

Die Monopolisierung des Glücksspiels sorgt dafür, dass lediglich eine Plattform legal in Österreich agiert. Das ist einerseits gut, da Spieler zumindest bei diesem Anbieter legal und seriös spielen können. Andererseits hält dies jedoch eine Vielzahl von anderen Anbietern nicht davon ab, illegal auf dem Markt tätig zu sein. Das Problem dabei liegt darin, dass sich illegal agierende Unternehmen nicht überwachen lassen.

In Zukunft mehr Schutz für Spieler

Im Jahr 2021 will die österreichische Regierung die Glücksspielbranche sicherer machen. Man konzentriert sich dabei vor allem auf Online-Casinos, denn dort lässt sich im Moment und voraussichtlich auch in der Zukunft das größte Wachstum verzeichnen.

Ein Punkt in der neuen Agenda ist die Regulierung von Lootboxen. Dabei handelt es sich um Boxen, die von Nutzern in Online-Spielen gekauft werden können. Sie enthalten bestimmte Belohnungen, Extraleben oder andere Zubehöre für das Spiel. Das Problem dieses Konzepts liegt darin, dass die Lootboxen in normalen Online-Spielen vorkommen, die dadurch einen Glücksspielcharakter bekommen. Deshalb könnten die Boxen bald unter das Glücksspielgesetz fallen.

Weitere Punkte in der Diskussion sind eine Verlangsamung des Spiels gegen Reflexeinsätze, maximale Spieldauern und Einsatzhöhen und eine maximale Gewinnrate. Welche Regelungen sich letztendlich konkret durchsetzen, muss sich erst noch herausstellen.

Im Vordergrund steht für die österreichische Regierung der Schutz und die Sicherheit der Nutzer. Auch soll das Glücksspiel von der Politik getrennt werden, weshalb für Anfang 2022 die Schaffung einer unabhängigen Glücksspielbehörde auf dem Plan steht.