Spitzenpolitiker gedenken der Opfer von Terroranschlag in Wien

Sechs Jahre nach dem Terrorabend in der Innenstadt kommt die Spitze der Republik zusammen. Ein Kranz erinnert an vier Leben, die endeten.

Wien erinnert am 2. November 2026 an die Opfer des Anschlags vom 2. November 2020. Zu Mittag wird am Desider-Friedmann-Platz ein Kranz niedergelegt, im Gedenken an die vier Todesopfer und die 23 Verletzten.

Bei der Gedenkfeier sind Innenminister Gerhard Karner (VP), Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos), Staatssekretär Jörg Leichtfried (SP), Vizekanzler Andreas Babler (SP), Bundespolizeidirektor Michael Takács, Bürgermeister Michael Ludwig (SP) sowie Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl dabei. Die Kranzniederlegung findet zu Mittag am Desider-Friedmann-Platz statt.

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Tatablauf

Am 2. November 2020 war ein bewaffneter IS-Anhänger kurz vor 20 Uhr in der Wiener Innenstadt unterwegs. Der damals 20-jährige, weiß gekleidete Täter feuerte vom Desider-Friedmann-Platz aus in Richtung Fleischmarkt. Bei der Jerusalemstiege traf er einen 21-jährigen Österreicher tödlich.

Danach zog er über die Judengasse zum Ruprechtsplatz und schoss auf Gäste mehrerer Lokale. Im Bereich der Salzgasse kam eine 24-jährige Studentin ums Leben, die als Kellnerin arbeitete.

In der Seitenstettengasse unweit des Stadttempels traf er eine 44-jährige Österreicherin, die tags darauf im Spital starb. Um 20.03 Uhr sichteten Polizisten den Mann erstmals. An der Ecke Rabensteig/Schwedenplatz erschoss er einen 39-jährigen Österreicher.

Kurz darauf verletzte er in einer Seitengasse beim Franz-Josefs-Kai einen 28-jährigen Polizisten schwer. Über den Morzinplatz wandte er sich wieder dem Ruprechtsplatz zu, wo ihn um 20.09 Uhr Beamte der WEGA mit einem tödlichen Schuss stoppten.

Behördliche Versäumnisse

Nach dem Anschlag kamen erhebliche Versäumnisse des damaligen Verfassungsschutzes und der Terrorabwehr ans Licht. Die Behörden kannten den Attentäter, der bereits wegen terroristischer Straftaten verurteilt worden war.

Auf Hinweise, dass er in der Slowakei Munition besorgen wollte, folgte kein rechtzeitiges Einschreiten.

Für die Unterstützung des Täters erhielten drei Mitbeschuldigte lebenslange Haft, ein weiterer wurde zu 20 Jahren verurteilt.