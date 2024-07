SPÖ-Kandidat Bilbija: „Unsere Vielfalt bereichert dieses Land“

Bei den Parlamentswahlen am 29. September kandidiert David Bilbija (30) aus Niederösterreich für die Sozialdemokratische Partei. Er stammt aus der Republika Srpska (Bosnien und Herzegowina) und wurde in Wels (Oberösterreich) geboren.

Mit seinen Eltern und zwei jüngeren Brüdern zog er später nach Wien und lebt heute in Ebreichsdorf. Die Chance, als Kandidat der SPÖ bei den bevorstehenden Parlamentswahlen anzutreten, sieht er als große Verpflichtung und Ehre, da er der erste Serbe in der Geschichte Niederösterreichs ist, der diese Rolle übernimmt. Über sein Leben, seine Arbeit und seine politische Einstellung sprach David im Interview mit dem Magazin KOSMO.

KOSMO: Im Gegensatz zu vielen jungen Menschen unserer Herkunft sprechen Sie perfekt Serbisch, ohne es mit Deutsch zu vermischen. Wie schaffen Sie das?

David Bilbija: Meine Eltern haben immer darauf bestanden, dass wir zu Hause Serbisch sprechen, weil sie meinten, dass es wichtig sei, unsere Muttersprache nicht zu vergessen. Sie betonten, dass wir unsere Sprache und Kultur pflegen müssen, um alles um uns herum leichter akzeptieren, lernen und lieben zu können. Heute weiß ich, dass sie recht hatten. Meine Eltern sind einfache, ehrliche und fleißige Menschen und haben meinen Brüdern und mir immer gesagt, dass dies die Grundlage der Menschlichkeit sei. Daher bin auch ich ein einfacher und offener Mensch geworden, worauf ich sehr stolz bin.

Sie sind sehr früh ins Unternehmertum eingestiegen. Warum?

Mit 19 Jahren gründete ich meine erste Firma, und heute besitze ich mehrere Unternehmen, die sich hauptsächlich mit der Wartung und dem Schutz von Gebäuden beschäftigen und über 120 Mitarbeiter haben. Meine Motivation war nicht primär Geld, sondern der Wunsch, meine Arbeits- und Freizeit sowie mein Einkommen selbst zu bestimmen. Ich liebe das Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit in der Arbeit und erkannte schon früh, dass ich nicht von anderen abhängig sein möchte.

Es ist bekannt, dass Sie zahlreiche kulturelle und sportliche Veranstaltungen sowie Vereine und Einzelpersonen finanziell unterstützen. Was motiviert Sie dazu?

Ich sehe das als meine Pflicht, da ich Menschen bewundere, die sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft engagieren, und ich unterstütze besonders gerne Kinder und Jugendliche, die sich durch Lernen und Freizeitaktivitäten auszeichnen. Ich teile gerne, was ich habe, weil ich dies als wahre Menschlichkeit betrachte. Ich gebe jungen Menschen Rückenwind, und vielleicht werden sie dies eines Tages auch tun und die Kette guter Taten, die unsere Gesellschaft braucht, fortsetzen.

Wie kamen Sie zur Politik?

Ich wurde 2013 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Ich war sehr jung, als ich zu arbeiten begann und bei Treffen mit dem damaligen Wiener Bürgermeister und seinen Mitarbeitern bemerkte ich die Einfachheit dieser Menschen, obwohl sie sehr hoch in der sozialen und politischen Hierarchie standen. Mich faszinierte, dass sie sich ehrlich für die Arbeiter und einfachen Menschen einsetzten, zu denen auch ich gehörte. Mit den Jahren wuchs mein Verständnis für Politik sowie die Überzeugung, der richtigen Partei anzugehören. In der Zwischenzeit wurde ich beruflich unabhängig, blieb jedoch der Idee der Sozialdemokratie treu, was offensichtlich in der Partei bemerkt wurde, die mir das Vertrauen schenkte und mich auf die Wahlliste von Niederösterreich für die Parlamentswahlen setzte.

Lesen Sie auch: David Bilbija (SPÖ) auf dem Weg ins Parlament!Auf dem Multi-Kulti-Fest, das in Leobersdorf vom Kultur- und Kunstverein „Mladost“ organisiert wurde, startete David Bilbija offiziell seine Wahlkampagne

Für welche Werte setzen Sie sich als Politiker besonders ein?

Wir Sozialdemokraten kämpfen für einen Staat, der den Bürgern gerecht wird, daher haben Arbeitnehmer in Österreich ein 13. und 14. Gehalt, und die Arbeiterkammer setzt sich für ihre Rechte ein. Ich setze mich besonders für das Recht der Frauen ein, für die gleiche Arbeit und Arbeitszeit gleich bezahlt zu werden wie Männer. Wir brauchen ein Sozialsystem, in dem Rentner, Alleinerziehende und Arbeitslose würdevoll leben können. Ich bin der Meinung, dass der Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle gleich sein muss und nicht die finanzielle Elite Vorrang bei der Behandlung haben sollte. Ebenso liegt mein Fokus auf klugen und erfolgreichen Kindern, die unabhängig vom sozialen Status ihrer Eltern Zugang zu guten Schulen haben sollten.

Was möchten Sie als Arbeitgeber für Ihre Mitarbeiter tun?

Ich möchte in meinen Firmen die Vier-Tage-Woche einführen, da jeder Einzelne an diesen vier Arbeitstagen 100% produktiv sein würde, während es in einer Fünf-Tage-Woche nur 80% sind. Dieses Modell wäre sowohl für die Arbeitnehmer als auch für mich als Arbeitgeber besser, und genaue Berechnungen bestätigen meine Ansicht. Ich arbeite nicht mit Maschinen, sondern mit Menschen, und nur wenn es ihnen gut geht, wird es auch mir besser gehen. Wenn ich sie gut für ihre Arbeit belohne, werden sie sich noch mehr engagieren. Ebenso denke ich an alle Arbeitnehmer in Österreich und setze mich für ihr Wohlergehen ein.

An wen richten Sie sich in Ihrer Wahlkampagne?

Ich spreche alle unsere Landsleute an, und wenn ich UNS sage, meine ich alle, die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen, denn es gibt viel mehr, was uns verbindet, als was uns trennt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Mehrheit unserer Leute Arbeiter sind, und wie bereits erwähnt, setze ich mich für größere Arbeitnehmerrechte ein. Natürlich spreche ich auch alle anderen Bürger mit Migrationshintergrund an sowie die Österreicher. Leider bin ich mir sehr bewusst, dass die Beteiligung der Bürger unserer Herkunft an politischen Prozessen kaum ins Gewicht fällt. Das Wahlrecht ist ein Privileg und eine Verpflichtung, und durch die Teilnahme an den Wahlen machen wir die multikulturelle Vielfalt Österreichs sichtbarer. Indem man für mich und andere Kandidaten ausländischer Herkunft stimmt, wird die Diversität auch im politischen Leben präsent sein.

FOTO: KOSMO

David Bilbija startete seine Wahlkampagne auf dem Multi-Kulti-Fest in Leobersdorf, wo er sich mit folgenden Worten an die Anwesenden wandte:

„Die Vielfalt der Kulturen und Sprachen, die wir aus unseren Herkunftsländern mitgebracht haben, hat dieses Land bereichert, das wir zu Recht unser Eigen nennen, da hier neue Generationen unserer Kinder geboren werden, aufwachsen und zur Schule gehen. Auch ich bin einer derjenigen, die in Österreich geboren wurden, hier meine ersten Schritte gemacht und mich zu dem Menschen entwickelt haben, der ich bin. Ebenso wie ihr habe ich mich durch Sprache und Kultur integriert und die Werte dieser Gesellschaft akzeptiert, wodurch ich ein gleichberechtigtes Mitglied geworden bin.

Das hat mir die Möglichkeit gegeben, mich durch politisches Engagement für ein noch besseres Leben und Arbeiten in Österreich einzusetzen, zum Wohl von uns allen, unabhängig von unserer Herkunft. Die Sozialdemokratische Partei Österreichs, deren stolzes Mitglied ich bin, setzt sich seit ihrer Gründung für die Rechte der Arbeiter und aller Menschen ein, die die Mehrheit in diesem Land bilden. Ich versichere euch, dass wir nur durch Teilnahme an politischen Prozessen die Bedingungen in unserer Umgebung verbessern können.“