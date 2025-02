SPÖ-Politiker kritisiert islamistische Postings eines Parteikollegen

David Bilbija kritisierte das Verhalten eines SPÖ-Gemeinderats in Wiener Neustadt, der täglich Inhalte aus der Moschee postet, was Bilbija als problematisch erachtet.

Der SPÖ-Politiker David Bilbija hat das Verhalten seines Parteikollegen Semir Djedovic in Wiener Neustadt kritisiert, wie centralniportal.ba berichtet. Der Gemeinderat poste täglich Inhalte aus der Moschee, was aus Bilbijas Sicht problematisch sei.

„Beiträge aus der Moschee“

„Ich bin fassungslos über die aktuelle Situation, besonders das Verhalten dieses gewählten Mandatars. Jeden Tag teilt er Beiträge aus der Moschee. Das ist aus meiner Sicht inakzeptabel. Gewählte Vertreter sollten für alle Bürger da sein, nicht nur für eine religiöse Gruppe“, erklärte Bilbija.

„Du bist jetzt schließlich Gemeinderat“

Bilbija war besonders schockiert über die Reaktion seines Parteikollegen Djedovic auf die Kritik. Bilbija hatte ihm in einer Nachricht geschrieben: „Ehrlich gesagt, das ist nicht mein Bereich und es interessiert mich nicht, aber du übertreibst ein bisschen mit der Moschee und den Posts. Du bist jetzt schließlich Gemeinderat, mach das nicht. Grüße.“ Laut Bilbija antwortete Djedovic darauf: „Du hast recht, das ist nicht dein Bereich.“

„Volksvertreter müssen alle Bürger repräsentieren“

Bilbija zeigte sich über diese Antwort entsetzt. „Das hat mich sprachlos gemacht. Gerade in Zeiten wie diesen sollten wir sorgfältiger und bedachter agieren. Ich hoffe, dass solches Verhalten in Zukunft überdacht wird. Volksvertreter müssen alle Bürger repräsentieren, nicht nur eine ethnische Gruppe.“

Praktizierender Muslim

Djedovic ist praktizierender Muslim und Ingenieur. Er arbeitet für eine renommierte österreichische Firma, die am Bau einer neuen Moschee in Wiener Neustadt beteiligt ist. Er hat sich auch öffentlich zum jüngsten Attentat in Villach geäußert und dieses aufs Schärfste verurteilt. In seinem Facebook-Post stellte er klar, dass solche Taten nichts mit den Lehren des Islam zu tun haben und dass die Täter den Islam missbrauchen, um ihre eigenen kranken Ideologien zu verbreiten.

Djedovic betonte, dass solche Menschen keinen Platz in Österreich haben und drückte sein Mitgefühl für die Opfer aus. Zudem sprach er sich für eine klare Distanzierung von solchen Gewalttätern und eine verstärkte Aufklärungsarbeit aus, um Vorurteilen entgegenzuwirken.